Český národní pavilon přivítal těsně před koncem výstavy 1,5miliontého návštěvníka
Světová výstava EXPO přivítala za necelých šest měsíců přes 28 milionů návštěvníků. Do českého pavilonu pak v pátek 10. října zavítal 1,5miliontý návštěvník. Stal se jím tříletý japonský chlapeček se svou matkou.
V průměru nyní český pavilon navštíví jedenáct až čtrnáct tisíc lidí denně, na celém výstavišti čísla sahají až ke 240 tisícům. Až 95 procent návštěvníků tvoří Japonci, přičemž všechny návštěvnické sloty byly už posledních několik týdnů zcela vyprodané.
Pomyslné počítadlo v českém pavilonu pak ukázalo na tříletého japonského chlapečka Shikanosuke s jeho matkou Mariho Kamei. „Na EXPO 2025 jsme zavítali už potřinácté a dnes také naposled. Do Českého pavilonu ale zároveň poprvé. Mám velice ráda pivo a české pivo je tu vyhlášené, takže tuto návštěvu jsme si nemohli dnes nechat ujít. Navíc si myslím, že český pavilon je vhodný jak pro děti, tak pro dospělé – každý si najde své. Jsou v něm vystavené nádherné skleněné objekty, z Instagramu jsem navíc znala české uniformy a českého maskota,“ okomentovala svou návštěvu Kamei a doplnila: „Ještě předtím, než jsem měla děti, jsem hodně cestovala. Nyní to není v takové míře možné. EXPO ale nabízí jedinečnou příležitost navštívit rozličné země i kultury prakticky na jednom místě. Můj syn stejně jako já zbožňuje celou výstavu a nejednou jsme zde zůstali až do večerních hodin.“
Rodina obdržela certifikát 1,5miliontého návštěvníka s logem národního pavilonu a maskotem Reném, podepsala se do návštěvnické knihy a dostala pozvání na odpolední kulturní program pěveckého sboru Bonifantes. K večeři si jubilejní hosté dali kulajdu, bao knedlík s kachním masem, plněný knedlík s vepřovým masem a koláč s ovocem a tvarohovým krémem.
Hranice návštěvnosti 1,5 milionu byla dosažena pouhých šest týdnů poté, co pavilon 2. září 2025 přivítal miliontého návštěvníka. Na celém EXPO 2025 padl ve středu 8. října denní rekord – na výstaviště zavítalo 237 tisíc osob.
„Dnešní dosažení hranice 1,5 milionu návštěvníků je pro nás obrovským úspěchem i povzbuzením. Český pavilon se stal místem setkávání lidí z celého světa, kde se propojuje naše kultura, kreativita a inovace. Velmi si vážíme zájmu veřejnosti i odborníků – jejich podpora je pro nás potvrzením, že naše účast na EXPO 2025 má smysl a přináší konkrétní výsledky,“ říká generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška.
Japonští návštěvníci na české expozici obdivují například skleněné plastiky od Ronyho Plesla a studia SIN, nástěnné malby od Jakuba Matušky alias Maskera, audiovizuální prvky od studia Lunchmeat či skleněnou instalaci Herbarium od Lavitu, jejíž dvojče se od letošního září nachází v sídle OSN v New Yorku. Pozornost poutá i skleněná instalace Crystal Grid od společnosti Preciosa, ale také 3D tisk od Prusa Research a figurky maskota Reného, které mohou návštěvníci hledat po celém pavilonu. Velké popularitě se těší zejména interaktivní část ve třetím a čtvrtém patře a také české restaurace v prvním a pátém patře s nabídkou typických českých pokrmů.
V pátek 10. října 2025 byl navíc český pavilon Evropskou unií oceněn za svou hospitality a získal sošku evropského maskota Europa.