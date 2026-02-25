Vrchní soud potvrdil odvolání Karla Janečka z čela nadace Science 21 kvůli nelegálnímu vyvedení peněz
- Vrchní soud v Praze potvrdil odvolání Karla Janečka z pozice předsedy správní rady nadace Science 21 kvůli nelegálnímu vyvedení 8 milionů korun z nadačních účtů.
- Janeček obhajoval své kroky jako vrácení půjčky nadaci, ale soud konstatoval, že porušil nadační předpisy.
- Soud označil jeho jednání za závažné porušení povinností člena správní rady a rozhodl o jeho odvolání, informoval server iDNES.cz.
Vrchní soud v Praze ve středu potvrdil odvolání miliardáře Karla Janečka z pozice předsedy správní rady nadace Science 21. Důvodem bylo nelegální vyvedení přibližně osmi milionů korun z nadačních účtů. Janeček má dlouhodobé spory s některými lidmi kolem nadace, které označil za sektu.
Spor o nadaci Science 21, který trvá už několik let, vyústil až v soudní rozhodnutí. Šéf dozorčí rady Leonard Bernau (dříve Robert Polnický) žádal, aby byl Janeček odvolán kvůli porušení povinností. Soud jeho žádosti vyhověl.
Podle rozhodnutí soudu se Janeček musí vzdát vedení nadace, protože porušil nadační předpisy vyvedením osmi milionů korun. Janeček obhajoval své kroky tím, že šlo o vrácení půjčky, kterou nadaci poskytl v lednu 2024 ve výši 7,77 milionu korun, a to po devíti měsících po měnších čístkách. Podle něj šlo o preventivní krok k ochraně nadace před dalším finančním poškozením, včetně vysokých provozních nákladů.
Podle soudu to však udělal v rozporu s nadační listinou a statutem nadace, tedy bez předchozího souhlasu předsedy dozorčí rady, kterým je Bernau. „Odvolací soud neuvěřil (Janečkovi), že se jednalo o splacení zápůjčky ve výši 7 777 777 korun, když to neplyne z jednotlivých (převodních) příkazů. Pokud by skutečně nastala splatnost zápůjčky, nic nebránilo postupovat podle zakládací listiny nadace a provést jednorázovou platbu,“ uvedl podle iDNES předseda odvolacího senátu Radim Novotný.
Podle Vrchního soudu v Praze neexistuje jiný důvod, kterým by Janeček mohl postupný převod milionů z účtů nadace na své konto vysvětlit. „Transakce mají charakter úmyslného vyvedení peněžních prostředků. Takové jednání nelze kvalifikovat jinak než jako závažné porušení povinností člena správní rady“ vysvětlil soudce. Janeček tak byl odvolán z čela správní rady nadace.
Kauza Český slavík
Loni Janeček uzavřel sledovanou kauzu týkající se Českého slavíka. Marketingový expert Jakub Horák měsíčně splácí Janečkovi částku 63 tisíc korun po dobu sedmi let. Spor se týkal společného pořádání ankety Český slavík v roce 2021, která skončila sedmimilionovou ztrátou v účetnictví. Horák měl ve firmě Musica Bohemica menšinový podíl a byl ředitelem, ale podle Janečka způsobil škodu tím, že peníze z firmy investoval do kryptoměn, které všechny prodělal.
Dohoda mezi oběma stranami zahrnuje podmínku, že pokud Horák s některou ze splátek zpozdí více než o dva měsíce, může skončit v exekuci a bude muset uhradit celou zbývající částku okamžitě. Janeček si také vymínil úrok 7,77 %, což znamená, že Horák kromě dlužné částky 7,13 milionu korun zaplatí ještě více než dva miliony na úrocích. Po zjištění finančního problému Janeček prodal práva na pořádání Českého slavíka televizi Nova a firmu Musica Bohemica poslal do likvidace.