Karoq může dostat nástupce. Škoda přehodnocuje konec spalovacích modelů
- Škoda zvažuje, že i přes úspěch elektrického Elroqu uvede novou generaci spalovacího Karoqu.
- Automobilka přehodnocuje tempo přechodu k elektromobilům a počítá s delší životností spalovacích modelů, většinou s hybridními pohony.
- Rozhodnutí bude záviset na vývoji emisních pravidel EU a ekonomické návratnosti, finální verdikt ale Škoda zatím odkládá, píše Auto.cz.
Třetí nejprodávanější auto v Česku je na trhu už devátým rokem a podle původních plánů automobilky měla jeho první generace zároveň představovat konečnou. Elektrická náhrada Škody Karoq sice slaví úspěch, česká značka ale nyní zřejmě zvažuje, že ještě zkusí vytěžit i zájem zákazníků o spalovací motory.
Čtvrtá generace Škody Superb a druhá generace Kodiaqu měly být posledními novými modely značky se spalovacím motorem. Škoda mezitím začala uvádět elektromobily, které měly dosavadní modelovou řadu postupně nahradit. Kodiaq dostal elektrickou alternativu v Enyaqu a chystaném Peaqu, Karoq v Elroqu, Kamiq v Epiqu a už se ukázala i náhrada Octavie v podobě konceptu Vision 7D.
Realita ale ukázala, že nástup elektromobility v Evropě nebude tak rychlý, jak se původně čekalo. Ve Volkswagenu i ve Škodě se proto začaly přehodnocovat plány. Dnes to vypadá, že Fabia, Scala a Kamiq zůstanou ve výrobě ještě dlouho, pravděpodobně s nějakou formou hybridního pohonu, a něco podobného čeká i Octavii. Superb a Kodiaq jsou navíc stále relativně nové modely, které mají před sebou ještě dlouhý životní cyklus.
Otazník visel hlavně nad Karoqem, který je na trhu už devět let a je to na něm znát. Spalovací nástupce se podle dřívějších plánů už neměl objevit, ostatně elektrický Elroq se stal prodejně velmi úspěšnou náhradou. I tady se ale zdá, že se ve Škodě mění názor, jak přiznal šéf marketingu Martin Jahn v rozhovoru pro britský Autocar.
Nová generace Karoqu dává smysl
Uvedl v něm, že nová generace spalovacího Karoqu „by jistě dávala smysl“ a že by tím značka udržela příslib nabídnout kompletní řadu modelů se spalovacími motory: „Máme k dispozici celou řadu vozů se spalovacími motory, od modelu Fabia až po Kodiaq. Budeme je nabízet tak dlouho, dokud je zákazníci budou chtít, dokud to bude právně možné a dokud to bude finančně rentabilní.“
Existence nového Karoqu bude záviset na tom, zda EU skutečně přistoupí ke zvažovanému zmírnění emisních předpisů. Ty v současné podobě od roku 2035 zakazují prodej nových vozů se spalovacími motory. Jahn vysvětlil, že firma bude s definitivním rozhodnutím „čekat tak dlouho, jak to jen půjde“. Vzhledem k času potřebnému na vývoj nového modelu to znamená, že si zákazníci ještě několik let budou muset vystačit se současnou generací.
Pokud by novinka nakonec vznikla, dalo by se počítat s pokračováním na platformě MQB a s novým hybridním pohonem, který Volkswagen uvedl u modelu T-Roc. Ten by se měl postupně objevit i v dalších škodovkách.
Technický ředitel Škody Johannes Neft Autocaru řekl, že Octavia má vedle dosavadních plug-in hybridů dostat i full-hybridní pohony a menší modely jako Fabia a Kamiq by si měly vystačit právě s full hybridem.
Jahn k tomu dodal: „Platforma MQB je stále fantastická a nevidím žádného konkurenta, který by do světa spalovacích motorů přinesl něco lepšího.“ „To, co se stane do roku 2035, určí, kolik budeme do vozů se spalovacími motory investovat, ale stále jsou velmi populární a budeme je mít v nabídce tak dlouho, dokud je zákazníci budou chtít.“
V Česku je o Karoq zájem stále výrazný: loni se s 11 550 prodanými kusy stal třetím nejúspěšnějším vozem na trhu.