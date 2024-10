Stavba na ostrově Yumeshima v Ósackém zálivu začala formálně v polovině květa, měsíc po podpisu smlouvy s japonskou stavební společností Daisue. „Následně probíhaly přípravné práce a japonští stavitelé pracovali na základech českého národního pavilonu, které jsou pro stavbu naprosto klíčové – musí být dostatečnou oporou pro případná zemětřesení a tajfuny,“ říká generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška.

První kontejnery s dřevěnou konstrukcí odcestovaly do Japonska 1. července 2024, další zhruba čtyřicítka odjela během léta, přičemž poslední byly naloženy počátkem září. Veškeré dřevo se do Japonska přepravuje lodní dopravou. Z Česka kontejnery vždy zamířily do největšího německého přístavu v Hamburku, odkud pluly zhruba osm až deset týdnů do japonské Ósaky.

K 17. září započala realizace dřevěné konstrukce, která nyní nabývá prvních znaků finální podoby. Konkrétně dřevěného pláště i podlah. Montáž suterénu, podlahy auditoriu a instalace vnitřního jádra budovy jsou od víkendu již hotové.

Montáž provádí společný tým hlavního dodavatele Daisue Construction a českého subdodavatele A2 Timber. V Japonsku se jedná o poměrně netradiční spolupráci, jelikož místní trh je značně protekcionistický a cizince do takových projektů obvykle nepouští.

„Český národní pavilon je nejen designově povedený, ale zejména inovativní a technicky sofistikovaný projekt. Při instalaci v prostředí, kde jsou běžná zemětřesení a tajfuny, je klíčová naprostá preciznost naší práce. Japonci toto chápou lépe než kdokoliv jiný a poskytují nám součinnost při běžných organizačních záležitostech i tehdy, když je něco potřeba rychle zajistit,“ prohlašuje Patrik Štancl z týmu A2Timber.

Na stavbě operuje každý den zhruba 10členný tým, šest Čechů a čtyři Japonci. Český národní pavilon je vyráběn převážně z českých materiálů – dřeva z českých lesů a českého uměleckého skla. Brány světové výstavy se otevřou přesně za půl roku, 13. dubna 2025. EXPO 2025 bude trvat následujících šest měsíců a organizátoři očekávají, že ho navštíví až 30 milionů osob.