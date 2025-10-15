Český pavilon na EXPO 2025 získal stříbrnou cenu za architekturu
Čtvrté významné ocenění si na světové výstavě EXPO 2025 připsal český pavilon. V samotném závěru získal Stříbrnou cenu Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE) za architekturu v kategorii malých a středně velkých pavilonů.
Jž dříve zabodoval zlatou medailí People’s Choice a stříbrem za nejlepšího maskota v soutěži World Expolympics a oceněním Evropské unie za výjimečnou pohostinnost.
Vyhlášení cen BIE proběhlo na závěr světové výstavy v největší kryté hale areálu EXPO 2025 Shining Hat Hall a sledovali ho zástupci prakticky všech účastnických zemí i další významní hosté. Český pavilon byl odbornou porotou oceněn jako mimořádné architektonické dílo, které v sobě propojuje tradici, inovaci a udržitelnost.
„Námi navržený národní pavilon pro EXPO 2025 propojuje moderní architekturu, odvážný sochařský přístup k této specifické typologii a důraz na udržitelnost a inovace. Za celým projektem stojí mimořádné úsilí nejen našeho týmu architektů, ale také stavitelů, kteří pavilon realizovali. A samozřejmě týmu generálního komisaře Sošky,“ říká k ocenění autor architektonického návrhu českého národního pavilonu Michal Gabaš ze Studia Apropos Architects.
Pavilon odkazuje na staletou českou sklářskou tradici a zároveň využívá moderní CLT dřevěnou technologii. Stal se nejvyšší CLT stavbou bez kovové nosné konstrukce v Japonsku.
„Získaná ocenění jsou důkazem, že se Česku podařilo zaujmout nejen svým obsahem, ale i originálním architektonickým řešením. Pavilon je vizuálně výrazný, technologicky inovativní a přitom nese jasný rukopis české tradice. Navázali jsme tak na legendární úspěch československého pavilonu na EXPO 1970 v Ósace – přesně po 55 letech jsme opět dokázali zaujmout japonské publikum. Za to patří všem, kteří se na projektu podíleli, obrovské díky,“ uvedl generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška.
V posledních dnech výstavy český pavilon navštívil také bývalý kandidát na prezidenta a současný první místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Drahoš. „Jsem velmi potěšen z ocenění, která český pavilon získal. Není jich málo a jsou naprosto zasloužená. Když jsem pavilon viděl poprvé, byl jsem si jistý, že se Japoncům bude líbit. Je to originální a nápaditý styl architektury, která se sem skvěle hodí. Navazujeme tím na úspěchy československých pavilonů z padesátých až sedmdesátých let minulého století,“ uvedl Jiří Drahoš při své návštěvě areálu EXPO 2025.
Letošní vítězství v oceněních Expolympics představuje teprve třetí zlaté ocenění pro pavilon v historii účasti Československa a Česka na světových výstavách EXPO, a zároveň jde o první triumf po dlouhých 67 letech. Jedná se také o nejlepší ocenění za architekturu po 55 letech.