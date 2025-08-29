Český vzdělávací projekt bojuje o prestižní EXPO Innovation Award na světové výstavě
Projekt Knihy trochu jinak, který propojuje vzdělávání, kreativitu a společenskou odpovědnost, bojuje o ocenění EXPO Innovation Award v sociální kategorii. Výstava žákovských děl se koná v posledním srpnovém týdnu 2025 a počátkem září v Českém národním pavilonu.
Vyhlášení výsledků proběhne 7. září 2025 při slavnostním ceremoniálu v Aichi Areně ve městě Nagoja. Projekt je partnerem české účasti na světové výstavě EXPO 2025.
Vzdělávací iniciativa Knihy trochu jinak vznikla jako reakce na vzdělávací Strategii 2030+. Systematicky propojuje žáky, školy, kulturní instituce, odborníky i veřejný prostor.
Příkladem může být projekt Rekordman René, který vznikl ve spolupráci se všemi školami města Pelhřimov, včetně školy pro žáky se specifickými potřebami. Žáci vedli projekt společně s učiteli a organizátory, jednali s radnicí, médii, technickými službami i dalšími umělci. Účastnili se pravidelných porad, stanovovali úkoly a realizovali výstupy, od návrhu maskota přes materiálovou specifikaci až po prezentaci před veřejností.
Výsledkem byla obří téměř osmimetrová plachta s podobou oficiálního maskota české účasti na EXPO 2025, složená z lipových listů, na které děti psaly svá přání pro lepší svět. Výsledné dílo drží český rekord za nejvyšší počet národních listů a spolupráci 1121 žáků. Tato plachta s unikátní verzí maskota Reného je rovněž k vidění v českém pavilonu na EXPO 2025.
Před samotným odhalením díla v Česku se konal Česko-japonský kulturní den, kde žáci jednotlivých škol představili veřejnosti svůj talent a kreativitu. Vystoupily v krojích, zatančily tradiční japonský tanec, vyučovaly publikum základy japonštiny a připravily pestrý kulturní program. Samy si napsaly scénáře, moderovaly, zajišťovaly ozvučení, fotografovaly i natáčely videa.
Kolektivní kniha, komiksy, interaktivní tajenky
Projekt také vytvořil trojjazyčnou knihu o Česku a naší národní hrdosti s názvem Talent a kreativita pro život. Dalším výstupem je série komiksů ke všem československým a českým účastem na světových výstavách EXPO a k nim i digitálně programované tajenky pro školy. Jsou zaměřené na čtení s porozuměním, všeobecný rozhled a rozvoj občanských dovedností. Vznikl i projekt 100 let české literatury v Japonsku – ručně vytvořené komiksy.
Děti pod vedením učitelů a odborníků vytvořily ilustrace, koláže, kostýmy, scénáře, 3D vizualizace i animace. Vše vznikalo napříč předměty a školními třídami a stupni.
„Projekt Knihy trochu jinak staví na tom nejdůležitějším, co můžeme dětem nabídnout – možnosti poznat sebe sama, rozvíjet své silné stránky, zažít úspěch a důvěru, že dokážou odvést skvělou práci. Spojit se s významnou kulturní událostí. Učí je sebeúctě, spolupráci mezi mladšími i staršími, silnějšími i zranitelnějšími. Dává prostor také žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Zkrátka každý má možnost zapojit se a najít své místo,“ říká zakladatelka projektu a koordinátorka programu kreativní výchovy ve školách české účasti na EXPO 2025 Petra Čiháková.
Projekt nehodnotí kvalitu výsledného díla, ale energii, kterou do něj žáci vloží. „Věřím, že když dětem dáme prostor projevit se a rozvíjet vlastní talent, kreativitu a tvořivost, připravujeme je nejen na výzvy zítřka, ale především na život jako takový. Projekt Knihy trochu jinak skvěle odráží hlavní téma české účasti na EXPO – Talent a kreativita pro život. Právě tím říkáme, že budoucnost nevzniká nutně v učebnicích, ale především v lidech,“ říká generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška.