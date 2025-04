Jde o součást dřevěné konstrukce a Stora Enso dodala těchto panelů na osm set metrů čtverečních. Od spolupráce s českým národním pavilonem si slibuje popularizaci udržitelných stavebních řešení a možné rozšíření aktivit společnosti na indo-pacifickém trhu.

„Být dodavatelem a partnerem českého národního pavilonu pro nás ve Stora Enso znamená více než jen účast na prestižní světové výstavě. Je to příležitost, jak světu představit inovativní dřevěná konstrukční řešení, která vychází z principů udržitelnosti, bezpečnosti a moderního přístupu k výstavbě a která nejsou v Japonsku zatím tak známá, jako tomu je například v Evropě. Naše konstrukce z křížem lepeného dřeva ukazuje, jak dřevo, tradiční materiál, může být znovuobjeveno jako významný prvek pro stavby v 21. století,“ říká jednatel společnosti Stora Enso Wood Products Ždírec František Vícha.

Podle obchodního ředitele divize Wood Products Stora Enso pro Japonsko Satoshi Yamady japonská vláda doporučuje používat dřevěné výrobky ve stavebnictví, a to včetně nebytových budov s cílem snížit emise uhlíku a podpořit udržitelnou cirkulární ekonomiku.

Český národní pavilon stojí na místě, kde musí být i přes svoji převážně dřevěnou konstrukci schopen odolat silným tajfunům, zemětřesením i případným požárům. „Nejintenzivnější to bylo zhruba rok a půl až rok zpět, kdy mi všichni říkali, že takovou stavbu v Japonsku nepostavím. Že je moc inovativní, a to i pro Japonce. Dva roky po vyhlášení výsledků architektonické soutěže nám stojí krásný pavilon a my finišujeme veškeré přípravy,“ uzavírá generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška.