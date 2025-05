Do akce se začlení také vybraní studenti středních škol, a to v rámci krajského projektu DRESS UP & STAY HOME. Jejím cílem je každoročně vytvářet dostatečně širokou skupinu studentů se zahraničními zkušenostmi, kteří budou motivováni k působení ve svém regionu.

Do programu se aktuálně zapojilo 35 středních škol z celého Plzeňského kraje. Z nich 69 vybraných studentů ve věku sedmnáct až osmnáct získá možnost reprezentovat kraj na vybraných mezinárodních akcích. Na ty, kteří pojedou do Japonska, pak v rámci čtrnáctidenního studijního kromě čtyřdenní exkurze na EXPO 2025 v Ósace čeká i návštěva národního muzea nové vědy a inovací Miraikan v Tokiu, japonských centrál firem působících v regionu, návštěva japonských škol a další akce včetně přejezdu Shinkanzenem na trase Tokio – Ósaka.

„Prezentace Plzeňského kraje na světové výstavě je skvělou příležitostí, jak rozšířit naši kulturní diplomacii a posílit vnímání této značky v zahraničí,“ říká k zapojení kraje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka.

„Chceme světu ukázat nejen sílu a potenciál kraje, ale také přivézt zpět do regionu nové impulzy, inspiraci a zkušenosti. Jsem hrdý na to, co náš kraj dokáže nabídnout — od kulturního bohatství v podobě Plzeňské filharmonie, inovace a tradici našich firem až po talent a nápady našich studentů," dodává hejtman Kamil Farhan.