Jeden z největších řetězců rychlého občerstvení na světě Five Guys připravuje příchod na český trh namířeno už od roku 2023. Termín otevření první pobočky, která má vzniknout v obchodním domě Máj v Praze na Národní třídě, se však již několikrát odkládal. Nyní to však vypadá, že by se tuzemští zákazníci mohli nového fast foodu dočkat již zanedlouho.

Reklamní banner lákající na brzké otevření první pobočky Five Guys se za oknem Máje nachází již delší dobu. Společnost má navíc již zřízené webové stránky v češtině, na nichž prezentuje své menu a nabízí možnost práce v řetězci.

Samotné otevření restaurace se však již několikrát odkládalo. Nejprve k němu mělo dojít loni v červnu, pak se termín přesunul podzim, později na konec roku. „Aktuálně jsme byli informováni, že by se provozovna Five Guys měla otevřít do začátku jara,“ říká Karel Samec, mediální zástupce developerské společnosti Amadeus Real Estate, do jejíhož portfolia obchodní dům Máj patří. Pokud se tentokrát podaří nově předpokládaný termín splnit, přivítá řetězec své první návštěvníky v Praze přivítat nejpozději v březnu.

Five guyes otevře i v Polsku, Maďarsku a na Slovensku

Českou franšízu Five Guys bude provozovat nadnárodní investiční holding Monterock International, který se zabývá private equity akvizicemi. Kromě gastronomie podniká i v oblasti nemovitostí, pohostinství nebo udržitelných technologií. Koncern provozuje i dvě pobočky Five Guys ve Vídni.

Kromě Česka také plánuje otevřít nové restaurace v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku. Síť restaurací rychlého občerstvení Five Guys byla založena v roce 1986 v americkém státě Virginie. V současné době má fast food téměř 1700 poboček, většinu z nich ve Spojených státech.

Five Guys se tak po vstupu Popeyes do Česka v listopadu 2023 stane dalším světovým řetězcem rychlého občerstvení, který zde začne působit. Kromě něj míří na český trh také americká síť fast foodů Wendy’s, specializující se rovněž primárně na hamburgery. Ta však zatím hledá franšízanta, který by její pobočky v Česku provozoval. Popeyes mezirím po otevření dvou restaurací v Prachy chystá pobočku v Brně.