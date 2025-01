Popeyes se v Brně zjevně připravuje na velký zájem. Samotná pobočka bude mít tři patra o 560 metrech čtverečních a nabídne 123 míst k sezení. Navíc nabízí akci pro první zákazníky, kteří dostanou Chicken Sandwich zdarma, tři z nich ho dokonce budou mít zdarma celý rok.

Popeyes má v Česku už čtyři restaurace. Ta brněnská ale bude první na Moravě. „Měli jsme štěstí na krásné prostory a i když tu byly administrativní problémy, vyplatilo se počkat. Brněnská restaurace na Masarykově ulici bude patřit k našim vlajkovým podnikům jak velikostí, tak potenciálem. Brno je unikátní množstvím mladých lidí i firem, rozhodně tu nezůstaneme jen u jedné restaurace,“ vysvětluje Marko Blaževič, který kromě českého trhu šéfuje i Popeyes v Polsku a Rumunsku.

E15 Jan Štěpánek

Popeyes bude mít v Česku pět poboček

Po otevření první restaurace na pražském Václavském náměstí v listopadu 2023 má společně s tou v Brně Popeyes v Česku pět poboček. Během roku 2025 se Popeyes chystá vstoupit do dalších regionů, připraveno je hned několik projektů v menších městech a připravuje se i několik samostatně stojících Drive Thru restaurací, které by se měly otevírat v následujících letech. Do roku 2033 má být v Česku otevřeno 60 restaurací Popeyes. V Polsku už je restaurací 11, v Rumunsku 12. „Počítáme, že letos otevírání nových restaurací zrychlíme, řada projektů bude vrcholit,“ uzavírá Marko Blaževič.