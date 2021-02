7 dní plných inspirace, motivace a sdílení – to je Equal Pay Day 2021 | E15.cz

Vlivem vládních opatření a situace spojené s pandemií COVID-19 v České republice, se letos Equal Pay Day, již podruhé přesouvá do online prostředí. „Můžeme tak dát větší prostor vystupujícím ze zahraničí, jejichž účast při „klasickém“ průběhu akce by v některých případech nebyla vůbec možná. Takhle se k nám mohou jednoduše připojit odkudkoliv na světě. Mezi zahraniční hosty patří třeba Ekaterine Maisuradze, prezidentka Georgia and Asia-Africa Chamber of Commerce a inspirativní žena, o níž se říká, že svými aktivitami propojuje kontinenty, nebo ředitelka komunikace Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF) Jackie Brock Doyle, jejíž práci oceňuje i britská královna Alžběta II. Pozitivně vnímám také to, že připojit se k nám můžete z pohodlí svého domova, kanceláře, třeba i z hor – prostě odtamtud, kde je vám příjemně, a vybrat si bloky programu z celého týdne,“ říká Lenka Šťastná, prezidentka pořádající neziskové organizace Business & Professional Women CR.

Podtitulem letošního Equal Pay Day je „Počítejte s námi“. Chceme upozornit na vysokou erudici žen, na to, že jsou připraveny se plně zapojit do obnovy ekonomiky při odstraňování dopadů současné krize, diskutovat témata vztahující se k postavení žen v práci a podnikání. Nevynecháme ani otázky spravedlivého odměňování a zvýšení počtu žen vystupujících na konferencích a v odborných diskuzích. O své příběhy i pracovní zkušenosti se podělí například významná česká ekonomka, rektorka Mendelovy univerzity v Brně a aktivní členka platformy KoroNerv Danuše Nerudová, CEO & CSO IKEA CR, Hungary Mounia El Hilali Acherkouk Yakhlef, Market Head Slovakia společnosti Mars Daniela Hlaváčková, nebo Corporate & Government Affairs Manager CZ/SK, Hungary Mondelez International Gabriela Bechyňská.

Součástí programu je tradičně mentoring a jinak tomu nebude ani v online režimu. O své zkušenosti je připraveno se podělit na 60 mentorek z řad úspěšných žen z nejrůznějších oblastí. „Atmosféra, kterou každoročně v rámci mentoringu zažíváme, a to i na dálku přes „online“ je neskutečná, plná energie, sdílení a inspirace. To je to, co ženy u mentorek hledají a ony jim to dávají. Každému, kdo mi říká, že si to neumí představit, vždycky odpovídám: ˈTo prostě musíte zažítˈ. A jakmile to zažijí, využijí příležitost zažít to znovu,“ vysvětluje zakladatelka Equal Pay Day Lenka Šťastná. Letos se rolí mentorek ujaly například výkonná ředitelka UNICEF v ČR Pavla Gomba, byznys mentorka Margareta Křížová, Communication and Corporate Affairs Director farmaceutické společnosti GSK Libuše Kyzlinková, nebo HR ředitelka a členka Dozorčí rady Allianz pojišťovny Eva Koubíková. Načerpat inspiraci i zkušenosti mentorek bude možné i v angličtině, například u Sophie Gaspard, Supply Chain Director Central Europe MARS, nebo Nicole Erdmann a Karina Hartai ze společnosti IKEA.

Do konce února lze vstupenky na tuto pracovně zážitkovou konferenci pořídit za zvýhodněné ceny. Zakoupit si můžete vstup na celou akci, nebo „jen“ na mentoring. Více informací o Equal Pay Day najdete na webových stránkách tohoto projektu www.equalpayday.cz.

Equal Pay Day od roku 2010 pořádá veřejně prospěšná organizace Business & ProfessionalWomen CR z.s., sdružující aktivní ženy, které chtějí dělat mnohem víc než jen byznys. Organizace je součástí mezinárodní sítě BPW International, jež působí již 90 let ve více než 100 zemích světa. Zakládající členkou organizace byla česká senátorka Františka Plamínková. V ČR tuto organizaci založila v roce 2010 Lenka Šťastná s vizí, že když se ženy spojí, dokážou neuvěřitelné věci.