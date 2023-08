Agentura S&P Global snížila úvěrové ratingy několika amerických bank | e15.cz

S&P snížila úvěrové hodnocení bank Associated Banc-Corp a Valley National Bancorp kvůli rizikům ohledně financování a vyšší závislosti na zprostředkovaných vkladech. Snížila také rating UMB Financial, Comerica Bank a Keycorp, což zdůvodnila velkým odlivem vkladů a převládajícími vyššími úrokovými sazbami.

„Prudký nárůst úrokových sazeb ztěžuje financování a likviditu mnoha amerických bank,“ uvedla S&P. Dodala, že vklady držené bankami pojištěnými Federální společností pro pojištění vkladů (FDIC) budou nadále klesat, dokud bude americká centrální banka Fed provozovat kvantitativní zpřísňování.

Ratingová agentura také snížila výhled ratingu S&T Bank a River City Bank ze stabilního na negativní. Zdůvodnila to mimo jiné vysokou expozicí vůči sektoru komerčních nemovitostí. Agentura Moody's začátkem tohoto měsíce snížila rating deseti bank o jeden stupeň a zařadila šest bankovních gigantů, včetně Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street a Truist Financial do přezkumu kvůli možnému snížení ratingu.

Začátkem tohoto roku vyvolal krizi důvěry v americký bankovní sektor krach finančních ústavů Silicon Valley Bank a Signature Bank. To vedlo k výběru vkladů u řady regionálních bank, přestože úřady zavedly mimořádná opatření, která měla posílit důvěru střadatelů.