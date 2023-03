Silicon Valley Bank zkrachovala kvůli panice firem i řediteli Beckerovi | e15.cz

Výraznějším problémům šestnáctého největšího poskytovatele půjček v Americe s aktivy kolem dvou set miliard dolarů ještě několik dnů před oznámením FDIC nic významného nenasvědčovalo. Finanční situace banky se sice v průběhu několika posledních let zhoršovala, vedení se ale snažilo situaci zachránit zejména tím, že ve středu osmého března oznámilo navýšení kapitálu o více než dvě miliardy dolarů.

Zhruba 1,25 miliardy měla banka získat úpisem běžných akcií, půl miliardy chtěla získat prodejem preferenčních konvertibilních akcií a dalších 500 milionů dolarů prodejem akcií do rukou investiční skupiny General Atlantic. Důvodem pro navýšení kapitálu byly ztráty z prodeje cenných papírů krytých hypotékami a státních dluhopisů ve výši 1,8 miliardy dolarů. I přesto přišlo o dva dny později oznámení o krachu.

Důvodem byly masivní výběry venture kapitálových klientů, jejichž výše dosáhla ke čtvrteční půlnoci celkem 42 miliard dolarů. Jednalo se tedy téměř o čtvrtinu depozit banky. K pádu banky přispěla i čtvrteční nevhodná komunikace šéfa banky Grega Beckera směrem ke klientům. Podle serveru TechCrunch je ve videohovoru vyzýval ke klidu. Rozhovor pak zakončil větou: „Poslední věc, kterou potřebujeme, je panika.“ Právě ta byla posledním impulzem k opačnému chování firem.

Krach banky, která na trhu působila více než čtyřicet let, ihned rozpoutal v USA diskuzi. FDIC a Fed zvažují vytvoření fondu, který by regulačním orgánům umožnil zajistit vklady u dalších bank, které by se dostaly do podobných problémů. Obavy, které nyní v USA panují, totiž způsobily poklesy akcií i u dalších finančních domů, které se podobně jako Silicon Valley Bank zaměřují na financování startupových a venture kapitálových projektů.

Například akcie First Republic Bank se v pátek propadly o patnáct procent, čímž se propad banky za celý týden dostal až na 34 procent. Podobný pokles zaznamenala i společnost PacWest Bancorp. Akcie Western Alliance Bancorp poklesly dokonce na nejnižší úroveň od listopadu 2020. Regulátoři na celou situaci zareagovali podle zjištění Bloombergu už v sobotu zkontaktováním vedení několika malých a středně velkých bank včetně First Republic Bank. Hlavní dotaz se týkal jejich finanční situace.

Krach americké Silicon Valley Bank dopadl i na některé české firmy. Jednou z nich je podle informací webu CzechCrunch startup Fitify vyvíjející mobilní fitness aplikaci. Podle slov spoluzakladatele Martina Mazance stihlo Fitify během čtvrteční noci vybrat ze svého primárního amerického účtu ve zkrachovalé bance velkou část svých peněz. O několik set tisíc dolarů ale nejspíš přijde. Na provozu by to ale firmu podle Mazance nemělo ohrozit.

O aktiva padlé kalifornské banky již projevili zájem ostatní bankovní hráči. Nabídku na koupi britské divize americké Silicon Valley Bank údajně zvažuje britská banka The Bank of London. V sobotu o tom informovala televize Sky News.