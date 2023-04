Americké First Republic Bank hrozí nucená správa | e15.cz

Banka First Republic bojuje o přežití

Obchodování s akciemi americké First Republic Bank muselo být během pátku několikrát pozastaveno kvůli příliš velkým výkyvům jejich ceny. Akcie odepsaly až 48 procent. Reagují tak na zprávy amerických médií, že banka míří pod nucenou správu.

Nejpravděpodobnějším scénářem vývoje kolem problémové banky je, že nad ní převezme kontrolu Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC), uvádějí zdroje CNBC. FDIC oslovovala další finanční domy s dotazem, zda by měly o First Republic zájem. Uvalení nucené správy na banku ale stále není jistotou, dodávají zdroje. „Vedeme diskuse s mnoha stranami o našich strategických možnostech a zároveň pokračujeme v poskytování služeb našim klientům,“ uvedla First Republic.

Podle agentury Reuters se rozhovorů o záchraně banky účastní také ministerstvo financí a centrální banka Fed, preferují přitom záchranu banky vedenou soukromými investory.

„Potenciál nejhoršího možného scénáře pramenícího z kolapsu Silicon Valley Bank se zdá být odvrácen,“ uvedl v komentáři Mark Haefele, investiční šéf divize Global Wealth Management banky UBS.

Akcie banky od začátku roku klesly o 90 procent. Krize naplno propukla v pondělí, kdy First Republic oznámila hospodářské výsledky za první čtvrtletí. Ukázalo se, že objem vkladů v bance klesl o 41 procent, klienti si z banky odnesli přes sto miliard dolarů. Nepomohla asi snaha 11 velkých amerických bank o stabilizaci situace, které si v březnu u First Republic dohromady uložily 30 miliard dolarů.

First Republic Bank je regionální finanční dům sídlící v San Francisku. Banka se zaměřuje na bohaté soukromé klienty a jejich podnikání. Banka byla zatížená nízko úročenými hypotékami, které těmto klientům nabízela. Klienti své peníze začali ve větší míře z banky vybírat po březnových pádech Silicon Valley Bank a Signature Bank.