Bankovní krize jsou pro nás byznysově zajímavé, říká šéf Trezoru | e15.cz

Nárůst poptávky registruje firma už teď, hlavní vlnu zájmu ale čeká v následujících letech. Kalkuluje s cyklickým chováním ceny bitcoinu a plánuje prodej milionů peněženek ročně. To by znamenalo znásobení tržeb, které během rekordního roku 2021 přesáhly miliardu korun.

Kdy jste vy sám naposledy přikupoval bitcoin?

Přikupuji průběžně. Ale upřímně, když se na to teď dívám z investičního pohledu, stále se bitcoin nachází v nějaké fázi výprodeje, stále je vlastně relativně nízko (v době rozhovoru stál 24 tisíc dolarů – pozn. aut.). Zároveň je to ale stále zajímavé aktivum v tom smyslu, že nepadá někam úplně do nesmyslů. Dá se tedy říct, že jsem nedávno přikupoval spíše více.

V nové funkci šéfa Trezoru jste už skoro čtvrt roku. Jak byste tu dobu zhodnotil?

Změna to nebyla nějak drastická v tom smyslu, že by mě někdo najednou vytáhl z davu. Zhruba rok a půl jsem stínoval majitele a spoluzakladatele firmy Marka Palatina, čili jsme se na to dlouhodobě připravovali. A pro mě je to hodně pozitivní změna pracovní agendy. Věnuji se takzvanému big picture pohledu na firmu, kterou jsem prošel od produkťáka a šéfa produktového týmu, jenž teď má skoro čtyřicet lidí. Řešili jsme ten produkt hodně do hloubky – software, uživatelský výzkum, podporu.

Najednou mám ale čas i na strategii a řešení byznys plánu na x let dopředu či na strategii kolem hardwarových produktů, které chceme na trh uvést. Nešlo by to bez silného týmu, který teď máme a stále rosteme. Na té práci mě ale nejvíce baví možnost pracovat s lidmi, kterým svítí plamínky v očích, to je super. Cítím, že je firma postavená z nadšených profíků, kteří chtějí dělat lepší svět prostřednictvím lepších peněz, tedy bitcoinu.

Jako firma tedy nepřestáváte růst ani po poměrně tuhé kryptozimě a v době, kdy technologické firmy propouštějí?

Docela unikátní situace na poměry technologických a kryptoměnových firem je, že teď máme otevřených deset pozic, na které hledáme zaměstnance.

Jaké zásadní byznysové rozhodnutí jste musel po nástupu řešit?

Primárně teď investujeme do hardwaru ve smyslu vývoje nových produktů. Poslední model T jsme vydali v roce 2018. Softwarově všechny naše produkty pravidelně aktualizujeme, ale i přesto chceme na trh uvést novou produktovou řadu, a na té teď intenzivně pracujeme. S tím souvisí dvě věci. Jednak inovace na poli výzkumu a vývoje, jednak nutnost investovat do produkce těchto zařízení, což je samozřejmě kapitálově náročné a snažíme se plánovat tak, abychom firmu nemuseli škrtit na budoucím růstu.