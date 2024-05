Americká centrální banka nepřekvapila, úroková sazba zůstává beze změny

Americká centrální banka (Fed) dnes na závěr dvoudenní schůzky svého měnového výboru ponechala základní úrokovou sazbu podle očekávání beze změny v pásmu 5,25 až 5,50 procenta, což je nejvyšší úroveň za 22 let. Úroky měnový výbor nezměnil již šestou seanci za sebou. V prohlášení banka naznačila, že se stále přiklání k případnému snižování nákladů na úvěry, upozornila ale na nedávné neuspokojivé údaje o inflaci.

Banka zopakovala, že neočekává, že bude vhodné snížit sazby, dokud nezíská větší jistotu, že inflace se trvale pohybuje směrem k dvouprocentnímu cíli. To naznačuje, že další pohyb sazeb bude směrem dolů, nenaznačuje to však načasování případného snížení.

Fed také oznámil, že od června sníží tempo, jakým zmenšuje svoji rozvahu. Každý měsíc tak vydá jen 25 miliard dolarů (587,4 miliardy korun) v dluhopisech ministerstva financí, proti současným 60 miliardám dolarů. Tento krok má zajistit, aby finančnímu systému nedošly rezervy.

„Americkou ekonomiku sužuje vysoká inflace v sektoru služeb, což se promítá i do očekávání snižování úrokových sazeb,“ řekl analytik XTB Tomáš Cverna. Upozornil, že ponechání sazeb na vyšších úrovních v USA a snižování sazeb v Čechách zapříčiní rozšíření diferenciálu úrokových sazeb a vznikne další tlak na oslabování koruny vůči dolaru. „Rizikem takového oslabování koruny jsou pak rostoucí ceny importovaného zboží v čele s palivy,“ dodal.

Fed dosáhl významného pokroku při snižování inflace zpět ke svému dvouprocentnímu cíli poté, co se v roce 2022 inflace dostala nejvýše za 40 let. V letošním roce se však pokrok zastavil a dokonce hrozilo, že se obrátí, což přimělo představitele Fedu k opatrnějším vyjádřením ohledně toho, kdy by mohli začít se snižováním sazeb.

Investoři již posunuli termín prvního snížení úroků, nyní dávají šanci 50 procent tomu, že Fed sníží hlavní úrok o čtvrt procentního bodu v září. Někteří se domnívají, že k tomu přistoupí až v prosinci. Na začátku roku přitom analytici čekali letos až šest snížení, celkem o 1,5 procentního bodu.