Americký prezident Trump vyzval k rezignaci členku rady guvernérů Fedu
Americký prezident Donald Trump dnes vyzval k rezignaci členku Rady guvernérů centrální banky (Fed) Lisu Cookovou. Výzvu zveřejnil na své sociální síti Truth Social. Trump dlouhodobě kritizuje Fed a jeho šéfa Jeroma Powella kvůli podle jeho mínění pomalému a nedostatečně razantnímu snižování úrokových sazeb.
Podle zdroje z Bílého domu citovaného serverem listu The Wall Street Journal (WSJ) nyní navíc Trump sdělil svým poradcům, že zvažuje odvolání Cookové.
„Cooková musí odstoupit. Hned!!!“ uvedl prezident USA. Výzvu doprovodil odkazem na zprávu o kritice Cookové ze strany šéfa Federální agentury pro financování bydlení (FHFA) Billa Pulteho. Ten v dopise zveřejněném na platformě X naléhá na ministerstvo spravedlnosti, aby prošetřilo Cookovou kvůli údajnému hypotečnímu podvodu.
Pulte uvedl, že FHFA získala Cookové hypoteční dokumenty, a jmenoval dvě půjčky z června a července 2021. “Musí odejít, protože to, co udělala, je důvodem k propuštění,„ napsal v samostatném příspěvku. Následně se v dalším příspěvku ptal, zda předseda Rady guvernérů Powell o údajném úvěrovém podvodu věděl.
K 8. srpnu předčasně rezignovala členka Rady guvernérů Fedu Adriana Kuglerová, ač jí mandát končí až v lednu příštího roku. Trump tehdy řekl, že rezignaci Kuglerové považuje za příjemné překvapení a náhradu za ni chce oznámit brzy, stejně jako budoucího šéfa Fedu.
Už dříve se spekulovalo, že by místo Kuglerové Trump mohl do Rady guvernérů jmenovat svého favorita na nového šéfa Fedu. Prezident také dříve avizoval, že do čela centrální banky nehodlá jmenovat nikoho, kdo nebude podporovat razantní snižování úrokových sazeb.
Trumpovi spojenci v Kongresu se v létě zaměřili na rekonstrukci budovy Fedu, což agentura AP označila za novou frontu v útocích administrativy na Powella. Na zasedání vlády v červenci šéf Bílého domu odpovídal na otázku novináře, zda by měl být předseda Rady guvernérů centrální banky vyšetřován kvůli možnému lhaní zákonodárcům. “Myslím, že je hrozný,„ prohlásil prezident a dodal, že Powell by měl okamžitě rezignovat.
V dubnu server CNBC napsal, že Trumpovy útoky na šéfa Fedu a tlak na snižování sazeb vyvolávají otázky ohledně nezávislosti centrální banky. Kritika šéfa centrální banky ze strany hlavy státu se tehdy stupňovala a prezidentův ekonomický poradce Kevin Hassett následně připustil, že Bílý dům zkoumá, za jakých okolností by Trump mohl Powella odvolat. Tyto výroky rozkolísaly trhy a americké akcie se prudce propadly.Na začátku dubna naopak Trump ujistil, že Powella neodvolá před koncem funkčního období v květnu 2026.