Alchymie mladých firem mění nápady ve zlato. Akademické sturtupy generují miliardy
- Spin-offy a startupy z akademického prostředí v Česku generují první miliardy korun.
- Nový zákon má ještě víc propojit vědu s praxí – a otevřít cestu dalším projektům, které mohou změnit celé obory.
- Daří se vědeckým oborům nebo třeba gamingu.
Jméno počítačové hry Attentat 1942 sice evokuje nelehké časy Československa, ve skutečnosti je ale její úspěch symbolem nové éry Česka. Projekt totiž vznikl na Karlově univerzitě, konkrétně v její spin-off firmě Charles Games, a proof-of-concept fázi hry podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR). Po uvedení sklidil nebývalý počet mezinárodních ocenění a zaznamenal v kategorii edukativních her mimořádně vysoký počet prodaných kopií. Úspěch hry pak vedl k vývoji dalších.
Právě na podporu nových podniků – spin-offů či startupů – se nyní TA ČR soustředí. Podle čísel agentury, které má e15 k dispozici, příjmy z komercializace nápadů v těchto firmách dokonce dosahují miliard korun a rostou.
Charles Games přitom byla původně mezioborovou pracovní skupinou složenou ze zástupců Filozofické fakulty a Matematicko-fyzikální fakulty UK. Právě spolupráce odborníků z různých oborů vytvořila základ úspěchů této skupiny. Vyšly z ní kromě Attentatu i další oceňované hry s historickou tematikou, jako Velvet 89 či Svoboda 1945.
Převod znalostí z univerzit do komerčního prostředí byl dosud legislativně složitý, nicméně jeho potenciál roste. Ke konci roku 2024 příjemci podpory TA ČR vykázali vznik 32 spin-offů a startupů a příjmy z komercializace ve výši 8,2 miliardy korun.
Rok předtím, tedy ke konci roku 2023, to bylo 7,4 miliardy korun a 27 startupů a spin-offů. Nutno dodat, že ne všechny firmy tohoto druhu rostou díky TA ČR, systém tak může být ještě organičtější a robustnější.
Další budou přibývat
Trend má navíc ještě posílit nový zákon o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí, který vloni schválila sněmovna a podepsal prezident. „Nový zákon přináší poskytovatelům podpory řadu nových možností, které TA ČR plánuje plně využít. Pokud tak učiní i další aktéři, je jisté, že se bude postupně počet nových společností založených na poznatcích výzkumu a vývoje zvyšovat. Nečekejme revoluci, ale pozitivní vývoj čekat můžeme,“ soudí mluvčí TA ČR Veronika Dostálová.
Nový zákon, který nahradí původní pravidla z roku 2002, zjednoduší administraci výzkumných projektů, zajistí otevřený přístup k vědeckým informacím a datům a zavede systém hodnocení účelové podpory i opatření k posílení spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Norma se týká více než 180 institucí včetně vysokých škol.
„Jako agentura očekáváme, že budeme mít větší prostor pro aktivity, které jsme v tomto ohledu již zavedli, jako je Program SIGMA DC1 na podporu spin-offů a startupů a SIGMA DC5 přinášející možnost uznatelnosti nákladů na založení nové společnosti,“ doplňuje Veronika Dostálová.
Novinkou v zákoně je začlenění transferu znalostí jako systémového prvku. Výzkumné organizace i poskytovatelé podpory nově budou muset mít strategii, jak vědecké poznatky převádět do praxe, například formou licencí, spin-off firem nebo spolupráce s podniky.
Zmíněný gamingový projekt spojený s Karlovou univerzitou není zdaleka jediným, kde TA ČR pomohla transferu znalostí ke komerčnímu využití. Oblast zdravotnictví reprezentuje například Casinvest Pharma, tedy spin-off Masarykovy univerzity v Brně, který ve spolupráci se soukromým sektorem pracuje na sloučenině, jež by se jednou mohla stát léčivem pro pacienty s některými typy leukémie.
Výzkumníci totiž před několika lety zjistili, že zablokování určitého typu enzymu by mohlo být terapeuticky zajímavé při léčbě některých leukemických onemocnění. Následně oslovili chemiky, zda by byli ochotni vyvinout nové patentované sloučeniny schopné tyto procesy selektivně zablokovat. Projekt se vyvíjel nad očekávání dobře – vědci mají několik zajímavých sloučenin, přičemž jednu hodnotí jako velmi nadějnou.
Aby se posunuli dál, potřebovali vstup komerčního investora. Preklinický vývoj je drahý a obtížně se financuje z grantových či interních univerzitních zdrojů. Jako vhodnou cestu proto vyhodnotili založení spin-off firmy.