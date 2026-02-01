COOP si oblíbil automatizované prodejny. Další řetězce se přidávají, v Česku jich bude 150
- V Česku je již až 150 automatizovaných prodejen, které nabízejí základní potraviny a spotřební zboží bez lidské obsluhy.
- Automatizované obchody se osvědčily na venkově.
- Dotační podpora automatizovaných prodejen by mohla zpomalit úbytek malých obchodů.
V Česku je až 150 automatizovaných prodejen, ve kterých si mohou zákazníci koupit základní potraviny a spotřební zboží sedm dní v týdnu. Další obchody bez lidské obsluhy budou hlavně na venkově a v menších městech přibývat kvůli nižším provozním nákladům. Pomáhají tomu i dotace ministerstva průmyslu a obchodu či krajů zacílené na venkovské prodejny. Na kongresu Samoška v Olomouci to řekl předseda Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) Pavel Březina.
První automatickou prodejnu s potravinami v Česku otevřela na jaře 2022 ve Strakonicích skupina COOP. Bezobslužné prodejny poté vybudovaly z některých svých obchodů také například obchodní sítě Jednota České Budějovice, Konzum Ústí nad Orlicí či Flosman. Část automatických prodejen provozují v malých obcích místní podnikatelé či obecní úřady. „V únoru budeme otevírat 100. automatizovanou prodejnu COOP. Těchto prodejen je ale v Česku samozřejmě více, protože kromě skupiny COOP jsou tam i další hráči, a to i třeba z oblasti non-foodu. Takže podle mě bude těchto prodejen u nás fungovat už 140 až 150,“ uvedl Březina.
Důležitá role na venkově
Automatizované obchody vybavené moderní digitální technikou se podle Březiny osvědčily a hrají důležitou roli hlavně na venkově, kde v posledních letech kvůli vysokým provozním nákladům výrazně klesl počet prodejen s potravinami. „Chceme je proto ukazovat jako příklad dobré praxe,“ podotkl Březina. Dotační podpora automatizovaných prodejen na venkově může být podle něj efektivnější než když stát přispívá na provoz klasických samoobsluh s personálem, jejichž provoz je více nákladný a nejistý.
Skupina COOP loni v prosinci instalovala v jedné automatizované prodejně první digitální prodejní asistentku vybavenou umělou inteligencí. Avatar Míša nyní zkušebně funguje ve čtyřech prodejnách COOP, kde zastává funkci dobře informovaného brigádníka. „Zákazníkům má pomáhat s nákupem i běžnými dotazy. Poradí například s akčními nabídkami či s orientací v prodejně. Ve spolupráci s municipalitami může sloužit jako moderní obecní vývěska,“ uvedl na konferenci Lukáš Němčík ze skupiny COOP.
Malé prodejny postupně mizí
V Česku každoročně ukončí provoz zhruba stovka malých prodejen, automatizované obchody by podle Březiny mohly tento negativní trend zpomalit. „Po roce 1989 tady vznikla spousta prodejen, prakticky v každé garáži fungovala nějaká malá prodejna. Od té doby ale neustále sledujeme úbytek počtu prodejen, které ubývají už i ve větších obcích, což je dáno silnější konkurencí a především náklady na provoz těchto prodejen,“ podotkl Březina.
Například v roce 2023 klesl počet malých prodejen se smíšeným zbožím v Česku o 137 na 11.701. Za čtyři roky tak bylo těchto obchodů s rozlohou do 400 metrů čtverečních o téměř čtyři stovky méně. Ve srovnání s rokem 2017 pak ubylo více než 2000 malých prodejen a proti roku 2007 se jejich počet snížil zhruba o 4600.