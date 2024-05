Bankovní asociace zlepšila výhled růstu české ekonomiky. Konečně překonává pandemický propad

Nová prognóza České bankovní asociace (ČBA) zlepšila pro letošní rok odhad růstu tuzemské ekonomiky na 1,4 procenta. Pro příští rok očekává růst 2,7 procenta. Inflace podle ní letos klesne na 2,3 procenta, v příštím roce by měla zůstat obdobná. Vyplývá to z makroekonomické prognózy, kterou dnes zveřejnila ČBA. V únorové prognóze předpokládala letos růst HDP 1,2 procenta a inflaci 2,7 procenta.

„Vývoj v zahraničí se v posledních měsících posunul mírně v optimistickém směru, což opatrně zlepšuje výhled pro zahraniční poptávku a umožňuje zlepšit růst tuzemské ekonomiky,“ uvedl ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. Nadále však lze podle něj růst označit za křehký, a to hlavně v souvislosti s vývojem v Číně a v Německu.

Česká ekonomika, nyní podpořená oživením spotřeby domácností, exportem i investicemi, konečně podle analytičky Raiffeisenbank Heleny Horské překonává pandemický propad. „V roce 2025 očekáváme mírné zrychlení růstu díky pozitivnímu příspěvku všech klíčových složek, bez brzdění čerpáním zásob z dob pandemie. Předpandemické úrovně konce roku 2019 by tak měla tuzemská ekonomika dosáhnout ve druhém čtvrtletí 2024, tedy po čtyřech a půl letech,“ dodala.

Nový pořad FLOW s bývalým guvernérem ČNB Miroslavem Singerem:

Rozhovor pro FLOW s ekonomem Miroslavem Singerem • e15

Prognóza předpokládá, že růst ekonomiky potáhne zejména domácí poptávka. Spotřeba domácností po poklesu v předešlých dvou letech by měla začít opět růst, a to o 2,5 procenta. Růst reálných mezd letos čeká o téměř čtyři procenta, ale část tohoto nárůstu ztlumí dopady konsolidačního balíčku. Reálné mzdy by mohly své dosavadní nejvyšší úrovně z roku 2021 dosáhnout v příštím roce.

V příštím roce očekává prognóza růst spotřeby o tři procenta, což bylo běžné tempo v dobách před pandemií. Vládní spotřeba by měla letos růst kolem 1,5 procenta, proti předešlému roku polovičním tempem. Investice v letošním roce vzrostou o 2,6 procenta v důsledku nižších úrokových sazeb a pokračující nutnosti investovat do energetických úspor.

Tuzemský trh práce zůstává nadále v kontextu ekonomického vývoje v dobré kondici a míra nezaměstnanosti je nejnižší v zemích EU. Podíl nezaměstnaných osob v letošním roce stoupne podle asociace nepatrně o 3,8 procenta.

Česká národní banka (ČNB) bude pokračovat ve snižování sazeb, do konce roku její hlavní sazba klesne podle prognózy na čtyři procenta. Snižování sazeb bude letos pokračovat, ačkoli v druhé polovině roku tempo poklesu úrokových sazeb zpomalí. Na konci roku tak konsensus ČBA poměrně jednotně vidí hlavní sazbu ČNB u čtyřprocentní hranice, na konci roku 2025 u 3,5 procenta.

Kurz koruny byl v nové prognóze přehodnocen mírně směrem ke slabším hodnotám. Průměrná hodnota pro letošní rok by tak měla setrvat nad hranicí 25 Kč za euro. Na konci letošního roku prognostický panel nadále odhaduje posílení koruny a kurz kolem úrovně 24,8 korun za euro. Ani v případě výhledů na příští rok žádná z prognóz nepředpokládá oslabení koruny nad hranici 25 korun za euro.

Deficit hospodaření státu pro letošní rok odhaduje prognóza ČBA na 2,7 procenta HDP a ve srovnání s předchozím rokem se tak deficit sníží o jeden bod. Pokles deficitu v letošním roce je dán kombinací odeznění jednorázových výdajů spojených s kompenzacemi vysokých cen energií, mírného oživení tuzemské ekonomiky a dopadu konsolidačního balíčku. Deficit pro rok příští se odhaduje poblíž dvou procentní úrovně.

Růst HDP letos o 1,4 procenta očekává podle aktuální prognózy také Česká národní banka. Ministerstvo financí představilo makroekonomickou prognózu počátkem dubna, podle které by se měl HDP v letošním roce zvýšit o 1,4 procenta a napřesrok o 2,6 procenta.