Banky v březnu poskytly rekordní objem hypoték: 44,7 miliardy korun | E15.cz

„Březen je jednoznačně ‚nej‘ měsícem v celé historii Fincentrum Hypoindexu,“ dodává Jiří Sýkora, hypoteční specialista společnosti Fincentrum & Swiss Life Select. Kromě objemu poskytnutých hypoték totiž padaly i další rekordy. Bylo sjednáno 14 401 úvěrů a průměrná výše hypotéky přesáhla 3,1 milionu korun. „Růst průměrné výše hypotéky naznačuje, že tlak na růst cen nemovitostí nepolevuje,“ dodává Sýkora.

Česká spořitelna v březnu poskytla 3277 hypoték v celkové výši 10,5 miliardy korun. „Jedná se o rekordní objem nově uzavřených hypoték během jednoho měsíce. Jak z pohledu počtu, tak objemu jsme zaznamenali dvojnásobný růst,“ uvádí Filip Belant, šéf tribu Bydlení v České spořitelně.

Hypoteční banka poskytla hypotéky ve výši 14,6 miliardy korun. „Objem byl dokonce vyšší o 3,7 procenta než za celé loňské čtvrtletí,“ dodává mluvčí bankovního domu Andrea Vokálová.

Pokračování rekordního zájmu v prvním čtvrtletí potvrzují i finanční poradci. „Banky jsou nadále zavaleny žádostmi o hypoteční úvěry. Vyřizování se tak protahuje na týdny,“ popisuje Veronika Hegerová z hyponamiru.cz, který zprostředkovává srovnávání hypoték.

Hlad po hypotékách dosáhl takové míry, že bankovní domy dokonce ani nestíhají vyřizovat příval nových žádostí o hypoteční úvěry. „Jsou značné prodlevy ve schvalování hypoték, a to napříč trhem. Banky, které běžně schvalovaly tři čtyři dny, dnes schvalují tři až čtyři týdny,“ upozorňuje analytička finančně-poradenské sítě Partners Marcela Mazáková. Podobně se vyjadřují další zprostředkovatelé hypoték.

Velkou část zájmu představuje refinancování hypoték, které si klienti vzali v minulosti. „Podíl refinancování na nové produkci překročil třicet procent,“ vyčísluje Vokálová. Česká spořitelna pak uvádí, že čtvrtina nových hypoték představuje refinancování. Komerční banka se k refinancování nevyjádřila. Standardně je poměr refinancování na objemech produkce podle Sýkory necelých deset procent.

Refinancování podle expertů může navíc na trhu hrát ještě významnější roli, než uvádějí banky. „Je to ještě vyšší. Spekuluje se, že je to až čtyřicet procent,“ doplňuje Jiří Vagner, obchodní ředitel Next Finanční, který klientům pomáhá s vyřizováním hypoték.

Na druhé straně už v březnu zdražily hypoteční úvěry. Průměrná úroková sazba vzrostla oproti únoru jen nepatrně z 1,93 na 1,94 procenta, což je stejná úroveň jako v lednu. Nabídkové sazby hypoték ovšem dál rostou napříč trhem. „Růst úrokových sazeb nekončí, ale naopak bude pokračovat až do konce roku,“ odhaduje Marek Kříž, spoluzakladatel hypotečního tržiště Zaloto

V posledních týdnech proto již hypoteční trh začal zpomalovat. V dubnu je podle Vagnera vidět pokles zájmu o hypotéky, který souvisí s růstem sazeb. „Navýšení úrokových sazeb způsobí, že se výrazně omezí refinancování,“ dodává Vagner.