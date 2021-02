Hypotéka nebo nájem? Záleží na regionu | E15.cz

Obecně se nedá říct, zda je výhodnější bydlet v nájmu nebo ve vlastním. Záleží hlavně na lokalitě, kde chce dotyčný bydlet, ale i na naspořených penězích a dalším nemovitém majetku.

„Meziročně se ceny pronájmů v Praze nezvýšily a spíše zkorigovaly o pět procent, a to hlavně z důvodu zastavení krátkodobých pronájmů skrze Airbnb. Ceny pronájmů ale rostly hlavně v regionech, a to nejvíce v Ústeckém kraji, kde jsme zaznamenali až 10procentní nárůst,“ vysvětluje Kryštof Kubajko z realitního portálu Videobydleni.cz.

Koho důsledky pandemie připravily o živobytí, těžko bude momentálně uvažovat o koupi nemovitosti. Týká se to mnoho zaměstnanců i podnikatelů, a to v turistickém ruchu, v pohostinství, ve službách a v dalších oblastech. Takže pro některé možnost hypotéky v tuto chvíli padá.

Hypotékám naopak momentálně hrají do karet velmi nízké úrokové sazby, ale i tak musí mít lidé dost peněz, aby hypoteční úvěr vůbec získali. Na druhou stranu ceny pronájmů v některých lokalitách rostly.

Podle Kubajka kvůli pandemii a poklesu turismu mohly růst ceny pronájmů v regionech, které nebyly tolik zaměřené na byty s krátkodobými pronájmy. Rychleji rostly pronájmy v regionech se silným zastoupením průmyslových zón.

Hypotéka v regionech, nájem v Praze

Odpověď na otázku, zda nájem nebo hypotéka, záleží hlavně na tom, zda chce zájemce o bydlení bydlet v Praze, či v jiné části České republiky.

Hypotéka se vyplatí především v regionech, kde nejsou ceny nemovitostí vyšponované, tak jako v Praze. Budeme-li hovořit o návratnosti vložených prostředků do nemovitostí, tak v Praze jsme na 2-3-5 procentech, kdežto v regionech jsou tato procenta vyšší. Nejvyšší je návratnost je v Ústeckém kraji, kde při dobré ceně při pořízení nemovitosti může návratnost dosahovat až skvělých 20 procent. Tato doba ale už pomalu končí a standardně lze realizovat návratnost kolem 15 procent,“ upřesňuje Kubajko a dodává, že v Praze se momentálně vyplatí bydlet spíše v pronájmu a kdo bydlí v regionech a jeho finanční situace mu to dovolí, měl by především zvážit koupit nemovitost na hypoteční úvěr.