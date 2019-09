Bill Gates vydělal letos na akciích | E15.cz

„Nejsme v nějakém defenzivním postoji, že bychom drželi hotovost,“ prozradil dále Gates. O jeho osobní investice a to, aby se jeho jmění neztenčovalo, se stará tým kolem investičního šéfa Gatesova portfolia Michaela Larsona. Prozatím se osvědčuje sázka na akcie. Jejich šedesátiprocentní váha v případě Gatese výrazně převyšuje americký průměr - uvádí se, že americké domácnosti mají v akciích zhruba třetinu portftolia.

Gatesovy investice do firem skrze akcie jsou nicméně spíše defenzivní. Do jím budovaného Microsoftu investoval dříve dlouhodobě, postupně svůj podíl umenšoval a v současnosti drží méně než jedno procento firmy. Nyní drží Gates své akciové investice jinde. Polovinu z nich má vloženu do Berkshire Hathaway Warrena Buffetta, drží také podíly Coca-Coly nebo strojírenské společnosti Caterpillar.

Podle odhadů Blombergu letos Gatesovo celkové jmění narostlo o 16 miliard dolarů na aktuálních 106 miliard dolarů (2,5 bilionu korun). To z něj činí druhého nejbohatšího muže planety. A je tak těsně v závěsu za zakladatelem Amazonu Jeffem Bezosem s odhadovaným majetkem ve výši 117 miliard dolarů (2,7 bilionu korun).

Gates, který posledních pět let už v Microsoftu aktivně v žádné funkci nepůsobí, se v současnosti nejvíc věnuje charitě. Historicky prostřednictvím své nadace přispěl na různé dobročinné projekty sumou přes 35 miliard dolarů.

V rozhovoru pro Bloomberg se dotkl také velmi citlivého a aktuálního tématu plánů na zdanění bohatých Američanů: „Sice pochybuji, že USA zavedou daň z bohatství, ale nebránil bych se tomu,“ poznamenal. „Přibližuje se tomu ovšem dědická daň, jsem zastáncem toho, aby se vrátila na 55 procent, kde byla před několika dekádami,“ dodal. O tom, jak má být koncipována daň z dědictví se nyní v USA vedou debaty, různé americké státy upravují tento institut různě.

Téma nerovnosti rozdělení bohatství pak řeší i před pár dny publikovaná zpráva Bill & Melinda Gates Foundation s názvem Goalkeepers. Jako řešení zmiňuje větší investice do zdravotnictví, vzdělávání a rozvoje technologií.

Jaké akcie drží Bill Gates

° Berkshire Hathaway - 50,6 procenta akciového portfolia

° Waste Management - 10,8 procenta



° Canadian National Railway - 8 procent



° Caterpillar - 7,7 procenta



° Walmart - 6,5 procenta



° Ecolab - 4,4 procenta



° Crown Castle International - 3,5 procenta



° FedEx - 2,5 procenta



° United Parcel Service - 2,4 procenta portfolia

° Coca-Cola Femsa - 2 procenta portfolia

° další drobné akciové investice - 1,6 procenta portfolia

Data k 30. červnu podle monitoringu TIP Academy