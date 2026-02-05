Adaptivní brzdové světlo bude povinné. Co novinka v autech umí a od kdy platí?
- Letošní rok přináší do automobilů další povinné bezpečnostní prvky.
- Jedním z nich je adaptivní brzdové světlo.
- Od kdy se začne používat a jakou má funkci?
Bezpečnost aut se dlouhodobě zvyšuje spolu s vývojem nových technologií. Tento proces běží už desítky let – od zavedení deformačních zón a bezpečnostních pásů přes systémy jako ABS, airbagy či ESP až po dnešní pokročilé asistenční a bezpečnostní prvky, včetně automatického nouzového brzdění, píše Auto.cz.
Od července letošního roku bude adaptivní brzdové světlo povinnou výbavou všech nově homologovaných vozů v Evropské unii. Jeho cílem je omezit riziko nárazů zezadu, typicky v situacích, kdy se na dálnici nebo rychlostní silnici náhle vytvoří kolona a auta vpředu prudce brzdí. Ne každý řidič ale stihne včas zareagovat. Přestože adaptivní brzdové světlo není technologickou novinkou a objevuje se v autech už řadu let, jeho plošné zavedení si zaslouží bližší vysvětlení.
Jak to funguje? U konvenčního brzdového světla, pokud řidič sešlápne brzdový pedál, dojde k jeho rozsvícení. Brzdové světlo se rozsvítí také u elektromobilů, pokud je aktivována vyšší míra rekuperativního brzdění. Intenzita svícení brzdových svítilen je při zpomalování pořád stejná a tedy nebere ohled na to, jak je velké záporné zrychlení ani to, z jaké rychlosti řidič brzdí.
Dva režimy
Adaptivní brzdové světlo naproti tomu pracuje ve dvou režimech. Ty závisí na intenzitě brzdění a dále na rychlosti, z níž vozidlo zpomaluje. Pokud bude řidič brzdit jemně a tedy zpomalení bude malé, budou zadní světla normálně svítit. V případě, že bude zpomalení větší, a tedy řidič se rozhodne prudce brzdit a bude-li to při rychlosti 50 km/h a vyšší (dle některých zdrojů od 60 km/h), aktivuje se adaptivní nouzové brzdové světlo. Místo trvalého svícení bude blikat frekvencí čtyřikrát vyšší než u zapnutých směrových světel. Tím bude řidiči jedoucímu za vámi signalizováno, že prudce brzdíte a to se přece neděje jenom tak. Pokud takové blikání uvidíte, zbystřete!
Snaha zrychlit rozsvícení brzdových světel po sešlápnutí pedálu brzdy se už dříve pojila v nahrazení konvenčních žárovek osvětlením typu LED. Svítící diody mají v porovnání se žárovkami výrazně kratší reakční dobu, pouhých 50 ms. Při brzdění z rychlosti 100 km/h se může díky schopnosti řidiče rychleji reagovat zkrátit brzdná dráha až o několik metrů.
Již řadu let mají auta systém, že při prudkém brzdění se automaticky aktivují výstražná světla (ukazatele směru). V součinnosti s adaptivním brzdovým světlem se ta nouzová aktivují až v okamžiku, kdy vozidlo zastaví. Přitom bude stále trvale svítit brzdová světla.
Adaptivní brzdové světlo není osamoceným novým bezpečnostním prvkem. Jde o součást širšího bezpečnostního balíčku EU. Od poloviny roku 2026 se tak dočkáme u nově homologovaných aut vylepšené ochrany chodců, výkonnějšího systému nouzového brzdění, který by měl pomoci zabránit střetu vozidla s chodci nebo cyklisty.
Novinkou bude zařízení zabraňující v jízdě, pokud řidič požije alkoholické nápoje, a nově má být zahrnut také záznamník dat, který přijde vhod v případě vyšetřování dopravní nehody. Ale o tom až někdy příště.