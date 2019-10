ČNB si posvítila na záložnu Ney | E15.cz

Kampelička Ney si řádně nehlídala, komu půjčuje své peníze. Tvrdí to Česká národní banka, která spořitelní družstvo v minulých měsících podrobila důkladné hloubkové kontrole. Kampelička měla podle říjnového verdiktu regulátora přinejmenším do konce loňského roku značné nedostatky v řízení úvěrového rizika. Většinu z několika prohřešků, které družstvu banka spočítala, musí kampelička napravit ještě do konce roku.