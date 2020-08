Centrální bankéři ponechali sazby beze změny | E15.cz

Česká národní banka v nové prognóze zhoršila odhad vývoje české ekonomiky v letošním i příštím roce. Nově letos čeká pokles ekonomiky o 8,2 procenta a příští rok růst o 3,5 procenta. Uvedl to guvernér ČNB Jiří Rusnok. V předchozí květnové prognóze ČNB počítala letos s poklesem ekonomiky o osm procent a příští rok s růstem o čtyři procenta. Na čtyřprocentní růst by se měla ekonomika podle ČNB dostat až v roce 2022. Bankovní rada na čtvrtečním jednání také ponechala úrokové sazby beze změny.

„Výkon ekonomiky dosáhne předpandemické úrovně až na konci roku 2022,“ uvedl Rusnok. Podle něj oživování ekonomiky nebude jednoduché. „Ten šok je velmi hluboký, má specifickou povahu určité strukturální nerovnoměrnosti, kdy řada odvětví je v útlumu a další naopak expandují. A máme přitom tady další tendence, které tady byly před pandemií a získávají novou dynamiku, jako jsou deglobalizační tendence a změny spojené s ozeleňováním některých sektorů,“ uvedl dále Rusnok.

Guvernér zároveň uvedl, že s novou prognózou je konzistentní stabilita domácích tržních úrokových sazeb do poloviny příštího roku a poté jejich postupný nárůst. Samotná změna úrokových sazeb ČNB je podle Rusnoka do konce roku málo pravděpodobná. „Nemyslím si, že by nastalo něco mimořádného, co by vyžadovalo naši reakci... Nestojíme před žádnou akutní potřebou změny naší měnové politiky,“ dodal.

Nová prognóza je podle guvernéra pro příští rok méně optimistická, a celkové ekonomické prostředí tak bude bránit rychlému návratu sazeb k normálu.

Rada na svém čtvrtečním jednání nechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na 0,25 procenta. Pro toto rozhodnutí hlasovalo všech sedm členů bankovní rady.

„Česká národní banka tak i nadále vyčkává, jaký bude další vývoj českého hospodářství, signály které nyní přicházejí, vyznívají spíše optimisticky a naznačují, že by už další uvolnění měnové politiky nemuselo být potřeba,“ uvedl ekonom Komerční banky Martin Gürtler.

I podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera se v tuto chvíli zdá být stabilita úrokových sazeb po zbytek letošního a velkou část příštího roku. „Pokud se nezdramatizuje dění okolo koronaviru, zejména pokud nedojde k opětovným uzavírkám ve výrobě, obchodu a službách, tak by ČNB měla držet úroky beze změny po dlouhou dobu, přinejmenším po zbytek letošního roku,“ uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Celková inflace by podle ČNB měla činit ve třetím i čtvrtém čtvrtletí příštího roku 2,2 procenta. V předchozí prognóze ČNB očekávala ve třetím čtvrtletí 2021 inflaci 2,1 procenta a ve čtvrtém čtvrtletí 2021 na 2,3 procenta.

Zároveň v nových odhadech centrální banka počítá se silnějším kurzem koruny. Nově čeká letos průměrný kurz 26,50 koruny za euro a příští rok 26,40 koruny za euro. V květnu odhadovala letošní kurz na 26,90 koruny za euro a příští rok 27,50 koruny za euro.

Rusnok upozornil, že naplnění odhadů ČNB je zatíženo výraznými riziky. Patří mezi ně průběh pandemie a délka a velikost dopadů karanténních opatření. Dalším rizikem je vývoj kurzu koruny, podpora ekonomiky ze strany rozpočtové politiky a skladba faktorů ovlivňujících růst inflace.

Ministerstvo financí zveřejní novou makroekonomickou prognózu, ze které bude vycházet při přípravě státního rozpočtu na příští rok, nejdříve na počátku září. V poslední dubnové prognóze MF odhaduje letos pokles ekonomiky o 5,6 procenta a příští rok růst o 3,1 procenta. Podle červencových odhadů ekonomů českých bank ekonomika letos klesne kvůli dopadům šíření koronaviru v průměru o 7,5 procenta. Příští rok by se pak měla ekonomika vrátit k růstu 5,3 procenta.