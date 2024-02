Ceny hypoték míří dolů. Banky protežují kratší fixace

Hypoteční banky reagují na každou změnu základních úrokových sazeb zpravidla s určitým zpožděním, hypotéky by tak měly zlevňovat i v dalších měsících. Podle Martina Machaly, šéfa hypotečního startupu Ownest, je navíc aktuální pokles sazby ČNB v nabídkách některých bank zanesen už od ledna. „Počítalo se s ním. Zároveň v týdnu po rozhodnutí ČNB vyšla data o zásadním lednovém poklesu inflace na 2,3 procenta. Nyní tak některé banky zřejmě chtěly využít pozitivního psychologického impulzu,“ míní Machala.

První trojka

Bezprostředně po posledním snížení základních sazeb ČNB snížila úrokové sazby hypotečních úvěrů Česká spořitelna, což se týká i Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinka) a jejího Hypoúvěru. Nejnižší úroková sazba u spořitelny začíná na 5,39 procenta, a to u úvěru s fixací na čtyři roky a pět let. Snížení se ale týká všech fixací úrokových sazeb, a to v rozmezí o 0,20 až 0,40 procentního bodu.

Jako další poslala dolů úroky Air Bank, nejvýraznější zlevnění se týká kratších fixací na dva a tři roky o 0,5 procentního bodu. Nejnižší sazba nově začíná na 4,69 procenta. „V únorové změně úrokových sazeb pokračujeme v trendu zvýhodnění dvouleté a tříleté fixace. Poptávka našich klientů po krátkých fixacích v souvislosti se sílícím očekáváním pokračování postupného snižování úrokových sazeb stále roste,“ říká vedoucí hypotečních služeb Air Bank Marek Richter.

Do třetice se k další vlně zlevňování přidává skupina ČSOB. Sazby účelových hypoték se u ČSOB Hypoteční banky od 19. února snižují o 0,3 procentního bodu u fixací na jeden rok a tři roky a o 0,1 procentního bodu u fixace na pět let. Ostatní banky již zlevnily v průběhu ledna či začátkem února, s dalším poklesem vyčkávají.

„Úrokové sazby u hypoték jsme snížili ke konci ledna. Kromě snížení sazeb nabízí UniCredit Bank nově fixaci na dva roky. U této fixace u účelových hypoték do 80 procent poskytujeme při zřízení pojištění schopnosti splácet sazbu od 5,19 procenta,“ přibližuje mluvčí banky Petr Plocek. „Vývoj na trhu i rozhodnutí ČNB pozorně sledujeme a vyhodnocujeme,“ uvedla na dotaz e15 mluvčí mBank Kristýna Dolejšová.

Obdobně je na tom Komerční banka, Raiffeisenbank či Fio banka, která naposledy upravovala sazebníky 12. ledna o 0,4 procentního bodu u tříletých a pětiletých fixací. Klienti Fio tak mohou dosáhnout na sazbu 4,78 procenta, respektive 4,68 procenta. Moneta Money Bank nabízí hypotéky od 1. února se sazbou od 4,99 procenta.

Dlouhé fixace na pranýři

Ochota bank jít s úroky dolů je nyní výrazně menší, než by se mohlo na první pohled zdát. Důvodů je více. „Vedle tvorby zisku je motivací bank také promítnout u delších fixací do úrokových sazeb i možnost, že část klientů může v době delší fixace přejít k jiné bance,“ vysvětluje hypoteční expert firmy Broker Trust Libor Vojta Ostatek. Je to tedy i jistá reakce na kompromisní variantu, kdy zákonodárci schválili, že při předčasném splacení hypotéky mohou banky klientům účtovat náhradu maximálně jedno procento z nesplacené jistiny oproti původně navrhovaným dvěma procentům.

Banky chtějí klienty motivovat, aby si brali kratší fixace. A na poklesech úrokových sazeb právě u kratších fixací je záměr „zkracování“ patrný. „Trendem bank je snižování zejména nejkratších fixací na jeden nebo dva roky. Zdražovat či úplně přestat nabízet by naopak měly fixace dlouhé na sedm, deset a více let. Tento směr vývoje hypotečních sazeb se dá očekávat i v následujících měsících, a to i z důvodu dalšího předpokládaného snížení základních úrokových sazeb ČNB,“ komentuje vývoj hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Na nějaký prudký cenový tobogan to tedy zatím nevypadá. Banky ale budou muset dříve nebo později postupně reagovat na snižování úrokových sazeb ze strany České národní banky. A to rychleji než v loňském roce, což podle Martina Machaly rozhýbe odloženou poptávku. Již v lednu průměrná hypoteční sazba podle Hypomonitoru České bankovní asociace zrychlila svůj pokles a klesla z 5,65 na 5,54 procenta, což je nejnižší hodnota od poloviny roku 2022. „Po většinu roku pak očekáváme, že se budou úrokové sazby hypoték pohybovat mezi čtyřmi a pěti procenty,“ dodává Ostatek.