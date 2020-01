Stát spustil další vlnu bankovních regulací. Ministerstvo financí počátkem ledna poslalo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým mají do tuzemského práva přejít požadavky Evropské unie na zvýšení odolnosti bankovního systému. Mimo jiné tak domácí finanční domy musejí zvýšit kapitál až o bezmála sto padesát miliard korun, a to do čtyř let.