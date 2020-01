ČNB meziročně vzrostl zisk o více než 56 miliard | E15.cz

Česká národní banka loni zvýšila zisk na 58,1 miliardy korun. O rok dříve centrální banka vykázala zisk 1,79 miliardy korun. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů o bilanci ČNB. Mluvčí ČNB Markéta Fišerová informovala, že banka využije zisk na úhradu kumulované ztráty z minulých let, která ke konci minulého kalendářního roku činila 187,1 miliardy korun.

Na zisku se podle Fišerové loni nejvíce podílely výnosy ze správy devizových rezerv (115 miliard korun). Opačně, tedy negativně, působily měnové operace na volném trhu, jejichž náklady se meziročně zvýšily na 53 miliard korun kvůli růstu úrokových sazeb ČNB. „Kurzové rozdíly neměly na hospodářský výsledek v loňském roce zásadní vliv. Kurzová ztráta ve výši tři miliardy korun byla ovlivněna meziročním posílením kurzu koruny vůči euru a oslabením kurzu vůči americkému dolaru,“ uvedla Fišerová.

Centrální banka dlouhodobě upozorňuje, že vytváření zisku není její hlavní úlohou. Tou je péče o cenovou stabilitu. Hospodářský výsledek je předběžný a nejsou v něm zahrnuty všechny dodatkové operace za rok 2019, uvedla banka.

„Příznivý výsledek hospodaření ČNB za rok 2019 byl tažen vývojem akciových indexů, neposilující korunou a přeceněním dluhopisového portfolia. Uvedené faktory se tak sešly a vytvořily druhý nejvyšší roční zisk ČNB v historii,“ uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Dodal, že vyšší zisk centrální banka zaznamenala pouze v roce 2013. Tehdy to bylo způsobeno zejména kurzovými zisky po oslabení kurzu koruny v listopadu 2013, kdy centrální banka zahájila devizové intervence.

Kumulovaní ztáta 187,1 miliardy korun vznikla v roce 2017, kdy centrální banka vykázala ztrátu přes 249 miliard korun.

Důvodem byl nárůst devizových rezerv v souvislosti s ukončováním devizových intervencí a následné posílení kurzu koruny. Devizové intervence ukončila centrální banka v dubnu 2017 po 41 měsících.

Výraznější loňský zisk podle Seidlera otevře debatu, zda ČNB nezačne odprodávat část výnosů z rezerv, jak to činila před zahájením intervencí. Odprodeje výnosů podle něj od roku 2009 do roku 2012 činily zhruba jednu miliardu eur (25,3 miliardy korun) za rok. V letech 2004 až 2008 to bylo méně.

„Je tak pravděpodobné, že interní debata o zahájení odprodejů výnosů z devizových rezerv v ČNB zintenzivní a ČNB začne rezervy opět letos částečně odprodávat. To by alespoň částečně mohlo podpořit kurz koruny, ačkoli ČNB bude chtít trh ovlivňovat co nejméně a tomu přizpůsobí i odprodávaný objem rezerv,“ uvedl Seidler. Aktuálně má ČNB devizové rezervy 133,3 miliardy eur (3,387 bilionu korun).

ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Vykonává i dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled.