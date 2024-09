Jen tandem největších tuzemských bank tak během prvního pololetí poslal do Česka sumu převyšující dvě stě miliard korun. Část těchto peněz podle expertů nakonec končí u České národní banky. Ta ostatně momentálně hostí takřka nejvíce bankovních vkladů v novodobé historii země.

„Ve srovnání s koncem loňského roku došlo skutečně v prvním pololetí 2024 k celkovému nárůstu objemu depozit mateřských zahraničních bank u tuzemských bank, nicméně z dlouhodobějšího pohledu se nejedná o mimořádné hodnoty,“ uvádí Petra Vlčková z České národní banky s tím, že prostřednictvím těchto depozit si tuzemské banky mimo jiné zajišťují zdroje eur potřebné na poskytování eurových úvěrů svým klientům.

Jak uvádí Česká spořitelna v povinně publikovaném a veřejně dostupném dokumentu, jehož tvorbu vyžaduje regulátor, mateřská Erste Bank měla ještě v závěru loňského roku uloženo u České spořitelny kolem 156 miliard korun. Koncem letošního pololetí to už bylo bezmála 260 miliard, tedy o téměř sedmašedesát procent více. Obdobně závazky české ČSOB vůči belgické KBC, jak by se úložky mateřské banky účetně zachytily, stouply z 283 miliard korun koncem roku na 382 miliard před prázdninami, tedy o více než třetinu. ČSOB nechala otázku na důvod zvýšení vkladu KBC bez komentáře.

Půl procenta ročně jako spropitné. Češi platí předražené hypotéky. Sazby měly být dávno níže Finance a bankovnictví

Zatímco v tuzemsku získá banka ze svého vkladu u centrální banky úrok 4,5 procenta, v eurozóně je to momentálně 3,65 procenta. Ve velkých číslech jde přitom o zajímavé peníze. Jen zmíněným dvěma bankám by přesun peněz do Česka přivydělal za současných podmínek ročně téměř jednu a tři čtvrtě miliardy korun. „Umisťování finančních prostředků z Erste Group Bank do České spořitelny není řízeno úrokovým diferenciálem mezi eurem a korunou, ale spíše provozními aktivitami Erste Group v oblasti řízení likvidity,“ uvádí mluvčí Erste Group Bank Peter Klopf s tím, že atraktivnější český úrok není primárním důvodem přesunu peněz do Česka. Motiv dodat bankám eura pro úvěrový byznys ale naráží na to, že ekonomika jich jednoduše tolik nepotřebuje.