ČNB míří k rekordnímu zisku. Stamiliardy k dobru zařídila slabá koruna | E15.cz

Centrální banka by ziskem pokryla ztráty nahromaděné z minulých let, desítky miliard korun by jí navíc ještě zbyly.

„Přes letošní zřejmě významně kladný účetní výsledek ČNB zůstane z předchozích let vysoká neuhrazená ztráta. Dokud nebude pokryta, je bezpředmětné uvažovat, jak využít budoucí zisky,“ připomíná ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.