Aktualizováno: ČNB ponechala úrokové sazby beze změny. Do rozhodnutí promlouvá inflace i ceny bytů
Bankovní rada České národní banky (ČNB) ve čtvrtek ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Finanční trh stabilitu sazby očekával. Na současné úrovni je základní úroková sazba od počátku května, nižší byla naposledy v první polovině prosince 2021.
Bankovní rada ČNB nechala beze změny také lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, zůstala 4,5 procenta. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, bankovní rada ponechala na 2,5 procenta.
ČNB v době inflační vlny držela základní úrokovou sazbu na sedmi procentech, snižovat ji začala v prosinci 2023. Zatím k poslednímu uvolnění měnové politiky sáhla bankovní rada v květnu, kdy snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na současnou úroveň.
Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.
Rozhodnutí ČNB zachovat základní sazbu trh čekal
Středeční rozhodnutí bankovní rady ČNB zachovat základní úrokovou sazbu na 3,5 procenta je v souladu s očekáváním na finančním trhu. Shodli se na tom analytici. Koruna posilovala dopoledne, na rozhodnutí bezprostředně nereagovala.
„Bankovní rada ČNB potvrdila, že nastal čas stability sazeb,“ uvedla analytička Raiffeisenbank Tereza Krček. Mezi experty podle ní panovala naprostá shoda ohledně pravděpodobnosti tohoto kroku a nikdo podle ní nepředpokládal, že by tomu bylo jinak. Koruna posilovala již od rána až k 24,50 Kč za euro, po poledni se ustálila na 24,51 Kč/EUR.
Nad ČNB visí hrozba inflace i ceny bytů
Ponechat sazby beze změny nejspíš centrální bankéře přiměla přetrvávající vysoká inflace ve službách a permanentně zvýšená jádrová inflace, míní analytik Banky Creditas Petr Dufek. Do inflačního vývoje se každý měsíc navíc stále více propisují rychle rostoucí ceny bytů, které do inflace vstupují v rámci tzv. imputovaného nájemného. Ve prospěch nižších sazeb hovořila pouze koruna, dodal.
Nezměněné sazby ČNB umožňují bankám udržet úročení spořicích účtů na stávající úrovni, řekl ČTK analytik OVB Allfinanz Vojtěch Šmajer. Klienti by si však podle něj měli uvědomit, že i atraktivní sazba 3,50 procent na spořicím účtu představuje po zdanění reálně pouze 2,97 procenta. Při meziroční inflaci je pak skutečné zhodnocení prakticky nulové, poznamenal.
ČNB zlepšila výhled letošního růstu HDP
Česká národní banka (ČNB) zlepšila výhled hospodářského růstu Česka. Hrubý domácí produkt (HDP) se letos i příští rok zvýší o 2,6 procenta, uvádí prognóza, kterou představila. Květnová predikce očekávala letos hospodářský růst dvě procenta. Průměrná inflace letos podle ČNB bude 2,6 procenta, v květnu ji čekala 2,5 procenta.
Guvernér ČNB Aleš Michl uvedl, že ekonomika postupně ožívá. Hospodářský růst táhne spotřeba domácností, kterou podporuje nízká nezaměstnanost a z historického pohledu rychlejší růst mezd. Zvyšování mezd se nicméně projevuje i setrvačností zdražování služeb.
V příštím roce centrální banka předpokládá zvolnění inflace na průměrných 2,3 procenta, v roce 2027 její opětovné zrychlení na 2,5 procenta. Hospodářský růst by měl podle ČNB v roce 2027 dál zrychlit a dosáhnout 2,9 procenta.
