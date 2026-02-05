ČNB s úroky nepohnula. Základní sazba zůstává na 3,5 procentech
- ČNB ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta, kde je od loňského května.
- Rozhodnutí odpovídalo očekávání analytiků.
- Sazby ČNB dál určují cenu úvěrů i výnosy z vkladů pro firmy a domácnosti.
Bankovní rada České národní banky (ČNB) ve čtvrtek ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Rozhodnutí odpovídá očekávání analytiků. Základní úroková sazba je na nynější úrovni od loňského května.
Tisková konference bankovní rady se uskuteční v 15:00. Guvernér ČNB Aleš Michl na ní vysvětlí důvody pro dnešní rozhodnutí. Představí také novou makroekonomickou prognózu, ze které bankovní rada při rozhodnutí o nastavení úrokových sazeb vycházela.
Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.