Předplatné

ČNB s úroky nepohnula. Základní sazba zůstává na 3,5 procentech

Guvernér ČNB Aleš Michl

Guvernér ČNB Aleš Michl Zdroj: Foto Blesk - Tonda Tran

ČTK
ČTK
Diskuze (1)
  • ČNB ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta, kde je od loňského května.
  • Rozhodnutí odpovídalo očekávání analytiků.
  • Sazby ČNB dál určují cenu úvěrů i výnosy z vkladů pro firmy a domácnosti.

Bankovní rada České národní banky (ČNB) ve čtvrtek ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Rozhodnutí odpovídá očekávání analytiků. Základní úroková sazba je na nynější úrovni od loňského května.

Tisková konference bankovní rady se uskuteční v 15:00. Guvernér ČNB Aleš Michl na ní vysvětlí důvody pro dnešní rozhodnutí. Představí také novou makroekonomickou prognózu, ze které bankovní rada při rozhodnutí o nastavení úrokových sazeb vycházela.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.

Vstoupit do diskuze (1)

Doporučujeme

Články z jiných titulů