ČSOB propustí stovky lidí | E15.cz

Belgická finanční skupina KBC Group, která vlastní mimo jiné českou ČSOB, plánuje další snižování počtu pracovních míst v Belgii a Česku. Belgickou divizi by podle vyjádření skupiny mělo do konce roku 2022 opustit 1400 zaměstnanců a českou ČSOB v nadcházejících třech letech nejméně 250 zaměstnanců ročně.

KBC letos v ČSOB zahájila transformaci, jejíž součástí jsou mimo jiné investice do nového podnikání, integrace administrativních služeb a služeb podpory, automatice a urychlení digitálních procesů. Cílem je zrychlení reakcí na preference zákazníků a rozvoj nových služeb. Změny mají pokračovat a jejich součástí bude i snížení počtu zaměstnanců v managementu. ČSOB plánuje více zaměstnanců, kteří poskytují odborné poradenství klientům, a méně těch zapojených do opakujících se procesů.

ČSOB podle prohlášení za rok do konce června snížila počet zaměstnanců o 400. Ve snižování počtů personálu chce v následujících třech letech pokračovat, ročně by jich mělo odejít nejméně 250. Vzhledem k běžné fluktuaci zaměstnanců firma doufá, že se jí podaří co nejvíce minimalizovat povinné propouštění.

Propuštění se týká také Českomoravské stavební spořitelny známé jako Liška, kterou ČSOB plně ovládla. „Počet zaměstnanců Lišky se sníží až o pětinu,“ řekl E15 již dříve jeden ze zdrojů obeznámený se situací.

Také v Belgii hodlá banka snížit počty zaměstnanců hlavně přirozeným úbytkem. Propuštění se zde dotkne centrály, služeb podpory i pobočkové sítě. Zhruba 300 míst má být přesunuto do center sdílených služeb v Brně a v bulharské Varně.

ČSOB patří společně s Českou spořitelnou, Komerční bankou a UniCredit Bank mezi největší české banky podle výše bilanční sumy. Kromě banky ČSOB je součástí skupiny KBC v České republice také Hypoteční banka, Českomoravská stavební spořitelna, ČSOB Pojišťovna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Factoring, ČSOB Asset Management a skupina Patria.