Deutsche Bank představila plán záchrany, propustí pětinu zaměstnanců | E15.cz

Největší německá banka Deutsche Bank představila svůj restrukturalizační plán, který má pomoci zlepšit její hospodářské výsledky a cenu akcií. Kvůli restrukturalizaci mají bance vzniknout do roku 2022 mimořádné náklady 7,4 miliardy eur (188,8 miliardy korun) a ve druhém čtvrtletí vykáže čistou ztrátu 2,8 miliardy eur. O práci by mohlo přijít 18 tisíc zaměstnanců. Oznámená restrukturalizace Deutsche Bank patří mezi největší v bankovním sektoru od finanční krize, záměr již schválila dozorčí rada.

V rámci restrukturalizace se banka plánuje zbavit svých globálních operací s akciemi a zmenší svoji investiční banku. Omezí také operace v oblasti cenných papírů s pevným příjmem a vytvoří novou divizi, do které přesune nechtěná aktiva. V letošním a příštím roce také nevyplatí dividendu. Banka však neplánuje navýšit kapitál, aby získala další peníze na restrukturalizaci.

Generální ředitel Christian Sewing naznačil, že banka plánuje rozsáhlou restrukturalizaci, v květnu, kdy slíbil akcionářům tvrdé škrty v investiční bance. Sliby přišly poté, co se Deutsche Bank nepodařilo dohodnout na fúzi s konkurenční Commerzbank.

Média již dříve informovala, že by Deutsche Bank mohla zrušit až 20 tisíc pracovních míst. To je více než pětina současného počtu 91 500 zaměstnanců. Nyní banka uvedla, že sníží do roku 2022 počet zaměstnanců na 74 tisíc.

Banka neupřesnila, kterých regionů se bude týkat propouštění. Operace v oblasti obchodování s akciemi se soustředí hlavně v New Yorku a v Londýně. Informovaný zdroj uvedl, že rušit místa se budou po celém světě, včetně Německa. Odborový svaz Verdi restrukturalizaci podpořil.

Agentura Bloomberg upozornila, že změny jsou velmi rozsáhlé a přicházejí poté, co se Sewingovi ani jeho předchůdcům nepodařilo vyřešit základní problém - náklady jsou příliš vysoké a příjmy příliš nízké. Po neúspěšné snaze o fúzi s Commerzbank tak neměl generální ředitel příliš mnoho možností, jak podpořit důvěru trhu. Deutsche Bank se v posledních letech potýká s řadou problémů, které zahrnují mimo jiné vysoké pokuty za různá pochybení. Ve Spojených státech také banka čelí rozsáhlému vyšetřování kvůli obviněním souvisejícím s praním špinavých peněz.

Reorganizace se zaměřuje hlavně na investiční banku. Divize se na celkových příjmech banky podílí zhruba polovinou, ale je také hlavním důvodem jejich poklesu.

Šéf odborového svazu DBV Stephan Szukalski, který je členem dozorčí rady, agentuře Reuters řekl, že schválená opatření jsou správným krokem. "To by mohl být skutečný nový začátek pro Deutsche Bank," prohlásil.