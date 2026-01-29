Ruský ropný gigant Lukoil podepsal smlouvu o prodeji mezinárodních aktiv americké investiční skupině
Ruský ropný gigant Lukoil podepsal smlouvu o prodeji svých mezinárodních aktiv americké investiční skupině Carlyle. Součástí transakce nejsou aktiva v Kazachstánu, jejichž vlastnictví si ruská společnost ponechá. Důvodem prodeje jsou mezinárodní sankce uvalené na ruský energetický sektor kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Loni v říjnu Spojené státy přidaly Lukoil na sankční seznam, což prodej dále urychlilo.
Divize Lukoil International GmbH, která má pod kontrolou zahraniční aktiva Lukoilu, sídlí ve Vídni. Vlastní například rafinerie v Evropě, podíly v ropných polích v Uzbekistánu, Iráku či Mexiku a stovky čerpacích stanic po celém světě.
Média průběžně informovala o různých zájemcích o zahraniční aktivity Lukoilu. Ruský producent na konci října přijal nabídku švýcarské společnosti Gunvor, ta ji ale krátce na to po kritice stáhla. Dále se hovořilo o zájmu maďarské energetické skupiny MOL nebo rakouského podnikatele Bernda Bergmaira. Ten byl v minulosti většinovým vlastníkem mediální skupiny MindGeek zahrnující nejpopulárnější pornografický web Pornhub.
USA nechtějí trestat zákazníky
Americká vláda loni v říjnu přidala na sankční seznam ropné společnosti Lukoil a Rosněfť včetně desítek dceřiných společností. V prosinci nicméně část sankcí proti Lukoilu pozastavila ve snaze umožnit čerpacím stanicím mimo Rusko udržet provoz. Transakce na čerpacích stanicích podle souvisejícího prohlášení povolila, „aby se zabránilo penalizaci" zákazníků a jejich dodavatelů. A to za předpokladu, že výtěžek nepoputuje do Ruska. Výjimka platí do 29. dubna letošního roku.
V minulosti Lukoil provozoval také síť čerpacích stanic v České republice. V roce 2014 stanice převzala maďarská skupina MOL.