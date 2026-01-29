Babišova koalice otevírá cestu k rychlejším vyhazovům úředníků
- Koalice Andreje Babiše míří na revoluci ve státní správě.
- Nový zákon by vymazal služební zákon a odstranil pojistky proti politickému tlaku.
- Úředníci by ztratili okamžitou ochranu. Místo nezávislé služby by se museli bránit jen žalobou u soudu.
Koalice premiéra Andreje Babiše si začala otevírat cestu k rozsáhlým změnám ve státní správě. Na čtvrteční schůzi zařadila schválení zákona o státních zaměstnancích, který by vymazal služební zákon a spolu s tím pojistky například proti politickému tlaku.
Původní služební zákon pochází z roku 2015 a bedlivě ho sledovala Evropa. Česku dokonce hrozilo, že pokud by úředníky dostatečně neoddělilo od politického tlaku, nastalo by zastavení toku eurodotací. Dnes experti na státní správu, jako je organizace Česko, funguj nebo Transparency International upozorňují, že návrh ANO, Motoristů sobě, SPD a Svobodných právě tuto hlavní myšlenku de facto boří.
„Návrh ruší veškerou obranu úředníků, i těch vrcholných, před soukromými a nelegálními politickými tlaky, a to včetně služební komise. Úředníci by se mohli při nezákonném zásahu politiků do budoucna jen soudit. Nakonec by tedy možná konkrétní člověk dostal za pár let odškodnění, ale to není efektivní ochrana před bezprostředním nátlakem a zajištění nezávislosti a profesionality státní služby,” říká Jan Dupák z Transparency International.
Babiš se stížností neobává
Z Evropy zatím žádný signál nepřišel, ale obrátit se na ní chtějí odboráři. Jejich organizace s postupem koalice nesouhlasí a hodlají se obrátit na Evropskou komisi. Premiér Andrej Babiš (ANO) se ale případných stížností unijních institucí neobává.
Představitelé opozičních stran ve čtvrtek využili možnosti přednostně vystoupit ještě před schvalováním programu mimořádné schůze a v kritice šli ještě dál. Předsedkyně pirátských poslanců Olga Richterová uvedla, že iniciativa koalice představuje „hazard s evropskými miliardami“. Cílem nové normy je podle Richterové „úplně vymazat všechny pojistky“ proti účelovému přidělování dotací předvybraným žadatelům. „Těmito návrhy si chcete podmanit státní správu, nejde vám o modernizaci. Chcete svoje politické trafikanty, chcete svoje loajální přikyvovače,“ řekl ke snaze změnit pravidla státní služby předseda STAN Vít Rakušan.
Zákon neprošel klasickým připomínkovým řízením. Experti iniciativy Česko, funguj proto vyzývají ke svolání pracovní skupiny na půdě Sněmovny, která by řešila budoucí ochranu státních úředníků před nátlakem ze strany politiků. Odborníci považují za lepší řešení pro modernizaci a zefektivnění státní správy komplexní novelizaci služebního zákona, ne jeho zrušení.
Pokud změny i přesto projdou, mají platit od července. Zaměstnávání státních úředníků se má více podobat běžnému pracovnímu poměru a řídit se v zásadě zákoníkem práce. Koalice si od toho slibuje zpružnění státní správy.
„Pracovní smlouvu bude možné v zákonných mezích měnit na základě shodné vůle správního úřadu a státního zaměstnance nebo rovněž jednostranným právním jednáním - převedením nebo přeložením, bude-li to ve veřejném zájmu,“ uvedli tvůrci zákona. Norma podle nich rozšiřuje důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru nebo ruší postavení státního zaměstnance mimo výkon služby.
Zaměstnanci nově mohli dostat výpověď na základě dvou nevyhovujících pracovních hodnocení, přičemž minimální odstup mezi nimi je v návrhu zkrácen z 60 na 20 dní. Pokud by pracovní místo bylo zrušené v rámci systemizace, stát by se mohl zbavit daného úředníka okamžitě.
Státnímu zaměstnanci bude umožněno domáhat se právní ochrany před nezákonným postupem úřadu žalobou k obecnému soudu. Její vyřízení může trvat i jednotky let. Dnes tvoří hlavní pojistku proti takovému jednání existence nezávislé služební komise, k níž se mohou státní úředníci odvolat v případě, kdy by politické vedení resortů zneužívalo služební hodnocení nebo kárné postihy k odvolání úředníků na základě zástupných důvodů.
