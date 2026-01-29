Spolupráce s Macinkou je výborná, řekl Babiš. Jeho odvolání nezvažuje
- Premiér Babiš odmítl odvolání ministra Macinky a chválí spolupráci s ním.
- Opozice podala návrh na vyslovení nedůvěry vládě kvůli Macinkovým zprávám.
- Macinka odmítá obvinění z vydírání a považuje to za běžné politické vyjednávání.
Premiér Andrej Babiš (ANO) nezvažuje odvolání ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé). Spolupráce s ním je výborná, řekl při dnešní návštěvě čáslavské vojenské základny. Podle něj se opozice a média snaží narušit nynější koalici, to se ale nepovede.
Kvůli Macinkovým textovým zprávám pro prezidenta Petra Pavla, které prezident považuje za pokus o vydírání, bude vláda ANO, SPD a Motoristů čelit opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry. Sněmovna o něm začne jednat příští týden v úterý. Babiš už dříve uvedl, že vláda nemá zájem na zákopové válce mezi Strakovou akademií a Hradem. O Macinkově odvolání neuvažuje. „Myslím, že spolupráce s panem ministrem Macinkou je výborná. Já jsem měl různé koaliční partnery, takže funguje to velice dobře,“ uvedl Babiš.
Prezident v úterý informoval o tom, že mu Macinka doručil prostřednictvím poradce Petra Koláře zprávy, které Pavel považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Hrad komunikaci zveřejnil. Macinkovi v ní jde o jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, které hlava státu odmítá. Macinka své výroky za vydírání nepokládá. Podle ministra jde o snahu ovlivnit postoj, což je v politice podle něho podstatou každého vyjednávání. V úterý Macinka uvedl, že Pavel se nejmenováním Turka pohybuje mimo ústavní rámec, a proto by neměl vést českou delegaci na letním summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Turecku.
Zprávami se zabývá policie
Prezident Petr Pavel v úterý prohlásil, že zprávy předá policii s tím, že by mohlo jít o pokus o vydírání. Policie již potvrdila, že podnět přijala a bude se jím zabývat.
Podle předsedů opozičních lidovců a TOP 09 Marka Výborného a Matěje Ondřeje Havla by měl Macinka rezignovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib uvedl, že by měl premiér navrhnout Macinkovo odvolání. Stejný požadavek vznesla opoziční ODS ústy předsedy Martina Kupky.
„Co vyplývá ze zveřejněných SMS zpráv, svědčí to o mafiánských politických praktikách. Stojíme jednoznačně proti tomuto typu vydírání, musí to vést k odvolání ministra Macinky a premiér tak musí učinit co nejdříve, jasně se distancovat od toho, co Macinka zmiňoval,“ uvedl Kupka.