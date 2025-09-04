Digitální výzva v srdci Evropy. JPMorgan jde s bankou Chase do Německa
Americká banka JPMorgan Chase příští rok spustí svou digitální značku Chase na německém trhu. Podle čtvrtečního oznámení odstartuje v druhém čtvrtletí 2026. Půjde o druhou evropskou zemi, kde Chase působí – po Velké Británii, kde službu uvedla v roce 2021, informuje agentura Reuters.
Banka se na vstup do Německa připravovala několik let prostřednictvím náborů, konkrétní termín spuštění svých služeb ale dosud tajila. Sází na tamní rozsáhlou základnu movitých klientů, stabilní regulaci a rozvinutou fintech scénu. Německo je však složitý trh – podle analytiků je zde příliš mnoho bank a marže v retailu jsou nízké.
Domácí hráči se zároveň snaží omezovat náklady. Například největší německá banka Deutsche Bank snižuje počet zaměstnanců i poboček. Digitální banky už přitom v zemi působí – například španělská BBVA zde spustila vlastní projekt, online banky ING či N26 patří mezi zavedené konkurenty.
Chase bude mít sídlo v Berlíně a zpočátku nabídne hlavně spořicí účty. Postupně plánuje rozšířit paletu produktů. „Jde o významné rozšíření naší přítomnosti v Německu, kde klientům a komunitám sloužíme už více než sto let,“ uvedla banka v prohlášení.
Generální ředitel JPMorgan Jamie Dimon už dříve upozornil, že bankám se v minulosti mimo domácí trhy v retailu příliš nedařilo, ale digitální éra podle něj pravidla hry mění. „Čeká nás bitva,“ řekl investorům už v roce 2022.