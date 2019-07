O multibanking není zájem, využívá ho jen hrstka Čechů | E15.cz

Češi sází na jistotu a chodí do každé banky separé, multibanking se zatím jeví jako slepá ulice, která nikam nevede.

Primární myšlenka je jednoduchá – umožnit zákazníkům bank propojit si jednotlivé účtu pod jednou střechou a všechny účty spravovat z jednoho místa. Jenže chyba lávky, praxe ukazuje, že o multibanking je minimální zájem. A důvod? Třeba ten, že propojování není zrovna „user friendly“, údaje z napojených bank nejsou vždy aktuální a banky zatím umí de facto prosté nahlížení, což uživatele odrazuje.

Multibanking umožnila směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu (známá jako PSD2), která si klade za cíl vytvořit jednotný integrovaný platební trh prostřednictvím regulace bank a nových poskytovatelů bankovních služeb.

Aktuálně lze propojit přibližně 7 až 9 účtů, každá banka to má trochu jinak a ne každá ho umí. Například tiskový mluvčí Fio Jakub Heřmánek za banku uvedl, že multibanking neumí, ale do budoucna s ním počítá.

Například Moneta na náš dotaz uvedla, že multibanking dnes využívají pouze jednotky tisíc osob, zhruba 4 procenta uživatelů mobilního bankovnictví. Dle Monety jde primárně o lidi, kteří aktivně vyhledávají novinky na trhu a chtějí si je vyzkoušet mezi prvními. „Do budoucna očekáváme rostoucí zájem z řad našich klientů tak, jak se nabídka multibankingových služeb rozšíří a zadání platebního příkazu,“ míní Martina Lambert, odpovědná za komunikaci Monety.

Několik tisíc klientů, nebo jen stovky...

Od ČSOB víme, že i v řadách jejích klientů používá multibanking pouze několik tisíc klientů. „Náš multibanking tedy pouze konzumuje rozhraní ostatních bank, a jsme tím pádem omezeni na informace, které nám tyto banky poskytují. Z tohoto důvodu není možné, aby jedna z bank nabízela v rámci multibankingu oproti konkurenci výrazně odlišné funkcionality,“ komentuje Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB.

Ještě méně je to u České spořitelny: „Možnosti multibankingu tedy ovládat svůj účet u České spořitelny z internetového bankovnictví konkurenční banky využívají pouze stovky našich klientů,“ uvádí Filip Hrubý, tiskový mluvčí České spořitelny. Zatím se prý testuje v Georgi, ale kdo si počká do podzimu, může vyzkoušet ostrou verzi.

Air Bank nabízí svým klientům multibanking s napojením na pět bank (Českou spořitelnu, Komerční banku, Monetu Money Bank, Raiffeisenbank a Equa bank), brzy přidá ČSOB a UniCredit bank. Zhruba 8 tisíc klientů Air Bank má propojen cizí účet, 7 tisíc má účet Air Bank napojen u konkurence.

„Přes multibanking Air Bank mohou klienti nahlížet na zůstatek na svých účtech v jiných bankách a prohlížet si historii plateb. Nyní pracujeme na spuštění aktivního zadávání plateb,“ říká tisková mluvčí Air Bank Jana Karasová.

Otravná opakující se autorizace

Na zkušenosti s multibankingem jsme se zeptali i členářů, ti si stěžují na nutnost opakovanš autorizovat propojení každé tři měsíce. Dále jim vadí neúplné informace (například úvěrové produkty jako kreditní karty), které nejsou v propojení vidět, vidí i zrušené služby, naopak nevidí aktuální zůstatky. Shodují se na tom, že multibanking je neoslovil, což potvrzuje výše uvedené informace přímo od bank.

„Člověk by očekával, že když už nic jiného, šlo by si tím aspoň zjistit zůstatek v jiné bance a realizované transakce, ale ono nefunguje ani to - rozdíly jsou totiž jak na úrovni API jednotlivých bank, tak i aplikací, které s daty pracují,“ zamýšlí se čtenář s přezdívkou fremantle.

Lze proto konstatovat, že multibanking je zatím v plenkách, mnozí tuto službu nevyužijí nikdy, jiné nenadchla a už se k ní nevrátí. Vše bude záviset i na stavu API třetích subjektů a jejich připravenosti, protože i když PSD2 je poměrně dlouho na trhu, trh se stále potýká s nepřipraveností.

