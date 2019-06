Předsedu dozorčí rady ČSOB Pavla Kavánka (70) nahradí od 16. října bývalý guvernér centrální banky Zdeněk Tůma (58). Jeho jmenování do rady dostane ČNB ke schválení. Kavánek více než 20 let působil jako generální ředitel ČSOB a následně posledních pět let jako předseda dozorčí rady.