Dva měsíce práce „zdarma“? Pro české ženy realita | E15.cz

Ženy v Česku musí letos pracovat o 69 dní déle, aby dosáhly na stejný příjem jako muži za rok 2020. Den rovnosti platů připadá na 10. 3. 2021, což je výsledkem toho, že ženy u nás vydělávají v průměru o 18,9 % méně než muži. To naši zemi řadí mezi nejhorší v EU. Připadá vám to nefér? Spojme se a pojďme to společně změnit. Začít můžeme třeba tím, že o tom budeme mluvit.

Na problematiku nerovného odměňování žen a mužů upozorňuje každoročně pracovně zážitková akce Equal Pay Day, jejíž 12. ročník s podtitulem Počítejte s námi se letos koná ve dnech 26. 3. až 1. 4. 2021 online. Jejím cílem je ukázat vysokou profesionalitu žen a časté podceňování a nevyužívání jejich odborných kapacit, ale také povzbudit a vyburcovat ženy, aby využily svůj potenciál, použily svůj hlas a odbornost, aby svou profesionalitu promítly do svých ambic a šly tak příkladem svým dětem.

Jedním z důvodů, proč ženy nedosahují takových příjmů jako muži, je dlouhodobé podceňování neplacené práce žen, jako je péče o domácnost a děti. „Je to opravdu velké množství času, které ženy v Česku nemohou věnovat svému profesnímu rozvoji nebo plnění konkrétních pracovních úkolů, zvlášť v tuto dobu, kdy se kromě domácnosti musí postarat i o vzdělávání svých dětí, které momentálně nemohou chodit do škol a školek. Rozdíl v odměňování, který činí v průměru 18,9 % je opravdu alarmující. Má totiž vliv na kvalitu života rodin s dětmi, kterým tyto příjmy logicky chybí, a negativně ovlivňuje i výši důchodů, které budou ženy v budoucnosti pobírat. Smutnou realitou je, že ženy, které budou v penzi samy, mohou být bezprostředně ohroženy chudobou,“ říká Lenka Šťastná, prezidentka neziskové organizace Business & Professional Women CR, která u nás Equal Pay Day pořádá již od roku 2010.

Receptem na řešení tohoto problému, na který odborníci na téma rovných příležitostí často upozorňují, je zvýšení „nabídky“ flexibilních forem práce za strany zaměstnavatelů. Současná situace spojená s pandemií COVID-19 a vládními opatřeními ukázala, že to jde. Kvůli nařízené, resp. doporučené práci z domova mnoho nadřízených zjistilo, že není nutné, aby jejich zaměstnanci seděli 8 hodin v kancelářích, ale že své penzum práce, a možná i víc, splní i odjinud. Tématem příštích měsíců tak nebude to, zda flexibilní formy práce fungují, firmy budou řešit spíše otázky týkající se motivace svých zaměstnanců. Budou se muset zamyslet nad tím, jak je udržet kreativní, schopné fungovat v rámci týmu i na dálku, jak na maximum využít online nástroje k jejich větší efektivitě. „V České republice je spousta žen, které jsou odbornice a mají chuť se realizovat, prostředí jim však nenahrává, což je třeba změnit. Pro firmy i instituce by totiž byla škoda o ně přijít jen proto, že nepřizpůsobí firemní kulturu jejich potřebám, neumožní jim realizovat se a skloubit kariéru s péčí o rodinu,“ doplňuje Lenka Šťastná.

Osobnosti, které mají co říct

Dopolední program konference, jíž je E15 mediálním partnerem, vyplní zajímavé a inspirativní příspěvky osobností z nejrůznějších oborů. Promluví například Danuše Nerudová, česká ekonomka, rektorka Mendelovy univerzity v Brně, předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody a aktivní členka platformy KoroNerv nebo Ayeshou Rekhi, velvyslankyní Kanady v ČR. O svůj pohled „na věc“ se podělí také ženy a muži působící ve společnostech, které rovné odměňování řeší v praxi a mohou tak být vzorem pro další firmy. Příkladem jsou Mounia El Hilali Acherkouk Yakhlef, CEO & CSO IKEA CR/HU/SK, Flavia Gomes Aragao, Global International Supply Chain Head ve společnosti AB InBev, Edita Szabóová, generální ředitelka Mary Kay pro ČR a SR, Daniela Hlaváčková, Market Head Slovakia společnosti Mars nebo Gabriela Bechyňská, Corporate & Government Affairs Manager CZ/SK, HU Mondelez International.

Autor: Business & Professional Women CR z.s.

Odpolední část virtuální konference vyplní program speed mentoringu. Do akce se pustí na 60 mentorek z řad úspěšných podnikatelek, žen z korporátu i veřejného života. Tématu „S čím počítat po narození dětí a nikdo nám to předem neřekl” se ve své mentoringové místnosti bude věnovat moderátorka TV NOVA Petra Křivková Svoboda, podnikatelka Mirka Čejková se podělí o své zkušenosti s tím, jakou sílu mohou mít SLOVA, téma „Jak si vybudovat úspěšnou kariéru (a nezničit se při tom)” otevře Corporate Affairs Director CE, Mars Czech Zuzana Lošáková. Inspiraci bude možné načerpat i v angličtině, třeba společně s CE Supply Chain Director společnosti MARS Sophie Gaspard a jejím tématem „Make sure you follow your dreams, not your fears”.

Chcete-li mít náskok v otázkách, které budou mít stále větší vliv na podnikání, obchod i schopnost oslovovat a udržet si kvalitní zákazníky i zaměstnance, chcete-li tvořit trendy, a nikoliv je kopírovat, chcete-li smysluplně strávit svůj čas, načerpat energii a kontakty pro svá další osobní i profesní rozhodnutí, zapište si termín 26. 3. až 1. 4. 2021 do svých diářů červenou tužkou a investujte do svého budoucího úspěchu právě teď!

Připojte se na www.equalpayday.cz.