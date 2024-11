Do návratu inflace v eurozóně na udržitelný dvouprocentní cíl zbývá ujít ještě kus cesty. Politika Evropské centrální banky (ECB) by ale neměla zůstat příliš dlouho restriktivní, jinak by růst cen mohl klesnout pod cílovou úroveň, varoval hlavní ekonom banky Philip Lane.