Ekonom Kovanda zamířil do Trinity Bank. Bude vyhodnocovat investice i strategii | E15.cz

V rámci spolupráce s Radomírem Lapčíkem, zakladatelem Trinity Bank, se bude Kovanda podílet i na další expanzi společností ze skupiny Radomíra Lapčíka, uvádí banka v tiskové zprávě.

„Příležitost podílet se na dalším rozvoji a budování české banky mě nesmírně zaujala a na spolupráci s panem Lapčíkem se těším. Obdivuji, co se mu za 25 let podařilo vybudovat, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Současně oceňuji důraz na hodnoty a výjimečnost přístupu a i prostor pro mezinárodní působení patří mezi důvody, proč jsem nabídku na spolupráci přijal,“ uvádí k nové spolupráci Kovanda. Rozbuška krize leží pod Apeninami, říká spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík

Lapčík, předseda dozorčí rady a zakladatel Trinity Bank, pak ke spolupráci uvádí: „Trinity Bank soustavně roste. S postupným růstem souvisí i posilování týmu o přední experty a právě Lukáš Kovanda je v tomto oboru jedním z nejpovolanějších. Proto jsem nesmírně rád, že jsme jej do našeho týmu získali. Věřím, že vzájemná spolupráce přispěje k dalšímu růstu banky a podpoří poskytování nadstandardních služeb pro naše klienty.“