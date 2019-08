Rozbuška krize leží pod Apeninami, říká spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík | E15.cz

Dokázali jste se vymanit ze segmentu kampeliček. Jak se nyní na ten trh díváte? Bude vás někdo následovat?

Aktuálně už analyzujeme úplně jiné věci, takže vám nedokážu odpovědět. Nedívám se totiž zpět, ale dopředu. Vnímám to tak, že záložna byla jako střední škola a teď už jsme na vysoké.

Jakožto Moravský Peněžní Ústav jste podávali žádost o bankovní licenci už v roce 2015, pak jste ji stáhli, proč?

Bylo to kvůli tempu regulace, kontinuálně se implementovala nová a nová pravidla, tak bylo nejlepším řešením žádost stáhnout a vzít si na přípravu víc času.

Změnil se transformací na banku nějak váš byznys model proti dřívějšímu působení záložny?

Procházíme postupným obdobím změn, budujeme novou banku, výhledově chceme rozšířit služby, ale naše hlavní zaměření je stále stejné. Klientům nabízíme výhodné spoření a firmám úvěrování.

Koho vlastně úvěrujete?

Zaměřujeme se především na úvěrování nemovitostí, ve velké míře v Praze, menšinově po celé České republice. Firemní úvěrování teprve rozjíždíme.

Vaším osobním core byznysem je forexový SAB Finance. Máte banku na Maltě, od letoška i licenci v Česku. Nejste rozkročen už příliš široce?

Možná to tak působí, ale byznysově je to stále stejný směr, forex, odpovídající služby pro firmy a private banking. To přílišné rozkročení si naopak právě zakazuji. Líbilo by se mi koupit na byznys třeba hotel v Chorvatsku, ale sbíhat z hlavního směru není dobré a nepřináší to dobré výsledky.

Není svým způsobem odbočkou z hlavní cesty i Trinity Bank? Jak vlastně zapadá do vašich aktivit? Z určitého úhlu pohledu působí jako jejich apendix.

To se vám jenom zdá, Trinity Bank považuji v současnosti za svou vlajkovou loď, protože dělám, co mě nejvíc baví. A to je privátní bankovnictví švýcarského typu.

Co je to gros bankovnictví švýcarského typu?

Určitě jsou to mnohaleté, a hlavně vícegenerační vztahy s klienty. Když jim dokážete vytvořit výjimečné prostředí a jste primárně jejich partnery. I přes digitalizaci se velcí klienti chtějí scházet osobně a poradit se nebo se prostě jenom pobavit. Postupně plánuji přidat mezi naše aktivity i skutečnou švýcarskou banku.

To je tak jednoduché přijít do Švýcarska a koupit si tam banku?

V podstatě ano, pokud jste už jednou schválen Evropskou centrální bankou, jako se mně podařilo při koupi FCM Bank na Maltě. Myslím, že není mnoho Čechů, kteří by byli ECB schváleni.

Co je tak ve švýcarském bankovnictví k mání? Že by dal někdo ve Švýcarsku banku z ruky? U tak lety zažité finanční struktury působí taková představa bizarně.