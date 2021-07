Fotbalové EURO: Kapitán Anglie je dražší než česká jedenáctka | E15.cz

Český národní tým se zatím probojoval do čtvrtfinále fotbalového mistrovství Evropy, čímž se zařadil mezi osm nejúspěšnějších reprezentací. Finanční hodnotou přitom Češi mezi elitu šampionátu ani zdaleka nepatří, právě naopak. Propastné rozdíly v cenách hráčů jsou patrné hlavně teď ve vyřazovací části, vyplývá z dat serveru Transfermarkt , jenž dlouhodobě mapuje přibližné ceny hráčů na trhu.

Do osmifinálového klání s Nizozemci nasadili Češi základní jedenáctku v celkové hodnotě 117,2 milionu eur, téměř tří miliard korun. Nepřekvapí, že nejhodnotnější duo tvořili Tomáš Souček a Patrik Schick s cenou 40 a 23 milionů eur.

V porovnání se sedmi dalšími týmy, které postoupily do čtvrtfinále, vychází český výběr jako druhý nejlevnější. Menší hodnotu má už jen ukrajinský celek, a to 94,5 milionu eur. Oproti většině soupeřů jsou tak Češi v roli „chudého příbuzného“. Ne ovšem oproti Dánsku, čtvrtfinálovému soupeři Česka. Dánský tým má třetí nejnižší hodnotu, a to 173 milionů eur.

Naopak nejhodnotnější jedenáctka, která vyhrála zatím poslední, tedy osmifinálový duel, je ta anglická v celkové hodnotě 550 milionů eur. Důkazem propastných rozdílů je skutečnost, že hodnotu celé české jedenáctky převýší jediný anglický útočník a kapitán Anglie Harry Kane. Chlubit se podle Transfermarktu může cenovkou 120 milionů eur.

Ikona londýnského Tottenhamu by tak potenciálního kupce vyšla téměř o tři miliony eur dráž než celý český tým. Ostatně o hráče má v těchto dnech zájem Manchester City, jenž nabídl sto milionů liber, téměř tři miliardy korun.

Peníze však zdaleka nemusejí odpovídat herní realitě, jak ukázal duel Čechů s Anglií ve skupině. Konečné skóre 1:0 pro ostrovní „repre“ má k finanční dominanci Anglie nad Českem hodně daleko. Hvězdný Kane se neprosadil, zatím jedinou branku vstřelil až v osmifinále proti Němcům.

Postup Česka mezi osm nejlepších na druhé straně znamená, že za sebou Češi nechali podstatně dražší reprezentace i jednotlivce, například Francii či Německo. Především Francie v roli úřadujícího mistra světa překypuje drahými hvězdami.

Vymyká se především Kylian Mbappé s cenou 160 milionů eur. Za takový balík by šlo pořídit čtyřicet českých brankářů Vaclíků nebo téměř polovinu největšího dopravního letadla světa Airbusu A380.

Úspěšné účinkování Čechů na turnaji průběžně zvyšuje ceny některých hráčů, především těch, kteří prokazují kvalitní výkony dlouhodobě: například hráčů West Hamu United Tomáše Součka a Vladimíra Coufala. West Ham udělal ze Součka nejdražšího hráče, který kdy přestoupil z české ligy do zahraničí – londýnský celek za něj už dříve zaplatil pražské Slavii v součtu přes půl miliardy korun. Dalších 162,5 milionu inkasovala Slavia díky prodeji Coufala do téhož klubu.

Vzhledem k velmi zdařilým výkonům obou hráčů v anglické lize a nyní na EURO lze očekávat, že by jejich příští kupec musel zaplatit o desítky procent více. Především v případě Součka se spekuluje o zájmu největších a nejbohatších evropských klubů.