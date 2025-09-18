Skupina JRD zakládá investiční fond. Financovat bude stavbu bytů a slibuje výnos nad deset procent
Realitní a energetická skupina JRD zakladatele Jana Řežába zakládá fond kvalifikovaných investorů JRD Eco Fund a zároveň potvrdila založení podfondu JRD Eco Living. Jeho parametry cílí jak na větší, tak menší konzervativnější investory. Tvoří ho výhradně projekty skupiny JRD určené pro rezidenční výstavbu.
Ve fondu je jako první projekt Rezidence Viadukt, do konce roku přibude Déčko Libuš a v roce 2026 projekt v Horních Měcholupech. „Spuštěním JRD Eco Fundu chceme ukázat, že atraktivní zhodnocení lze spojit s konkrétním pozitivním dopadem na životní prostředí i kvalitu života. Věřím, že dobrá investice není jen o číslech, ale i o tom, co po sobě zanecháme,“ říká Jan Řežáb, zakladatel JRD. Finance mají pomoci JRD k projektům energeticky efektivního bydlení v pražských lokalitách.
Hlavním předmětem investiční činnosti podfondu je podle Řežába poskytování úvěrů a držení obchodních podílů v projektových společnostech, díky čemuž se do výnosu podfondu promítnou jak úroky, tak dividendy z dokončených projektů. JRD Eco Living nevyplácí dividendy, výnosy jsou podle Jana Řežába reinvestovány s cílem maximalizovat růst hodnoty investičních akcií.
Mezi klíčové parametry patří minimální investice ve výši jednoho milionu korun s horizontem tří až pěti let s cíleným čistým výnosem nad 10 procent ročně. Šanci mají ovšem i drobnější a konzervativnější investoři. Přes „fond fondů“, českou platformu AVANT Flex, se investoři k JRD Eco Living dostanou od 100 tisíc korun.
Podfond nabízí konzervativnějším zájemcům také možnost takzvaného přednostního výnosu, tedy jakési „první právo“ na zisk fondu a to do výše sedmi procent ročně, dokonce s podílem z nadvýnosu 70 procent (nadvýnosy často připadají zakladateli fondu, pozn. aut.).
Skupina JRD se od počátku odlišuje od ostatních developerů důrazem na životní prostředí a inovativní technologie: pasivní standard, rekuperace a řízené větrání, stropní chlazení či chytré energetické řízení bytů.
Skupina je ale významným hráčem i v oblasti developmentu větrných a solárních elektráren. V Česku vlastní například druhý největší větrný park, stojí za realizacemi elektráren i na Slovensku a v Maďarsku.
Unikátní divizí JRD je firma Millenium Technologies, která pomocí plazmového zplyňování odpadu umožňuje recyklovat i materiály jako jsou dosloužilé vrtule větrných elektráren, nebezpečné odpady, plasty, žíraviny a tekuté odpady, které by jinak skončily na skládce, a přeměnit je na čisté suroviny a energii.