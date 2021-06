Fotbalové EURO platí Číňané. Láká je vysoká návratnost investic | E15.cz

Nejvíce z dvanácti oficiálních sponzorů probíhajícího turnaje pochází z nejlidnatější země světa, jsou to společnosti Hisense, Alipay, Vivo a TikTok. Žádné z předchozích ME nesponzorovalo takové množství čínských podniků.

Reklama na hojně sledované akci stojí každou z dvanácti firem zhruba třicet milionů eur, tedy přes tři čtvrtě miliardy korun, odhaduje datová společnost SportBusiness. V roce 2018 oznámený osmiletý kontrakt Alipay s Unií evropských fotbalových asociací (UEFA), který spočívá ve sponzorování mužských národních týmů včetně EURA, dosáhl dokonce hodnoty dvou set milionů eur.

„Především Alipay, ale i zbylé tři čínské firmy se již staly globálními hráči, kteří se nezajímají výhradně o domácí – byť obří – trh. Počet globálních fór, jež díky masové sledovanosti zaručují tak vysokou návratnost investic, je omezený. I proto bude aktivita čínských firem na podobných událostech dál růst,“ soudí analytik Patria Finance Branislav Soták.

Druhý největší podíl sponzorských příjmů teče do UEFA od tria amerických firem FedEx, Booking.com a Coca-Cola. Následují nizozemské společnosti Heineken a Takeaway.com, německý Volkswagen, ruský Gazprom a Qatar Airways. „Takhle velká událost představuje nejen pro čínské sponzory lukrativní reklamní prostor,“ dodává Soták.

Byť se většina zápasů hraje v časech, kdy mají čínští fanoušci „půlnoc“, byznys plán čínských sponzorů to nenarušuje. „Velký podíl příjmů Alipay i TikToku už proudí z Evropy, ty společnosti cílí na globální publikum,“ připomíná Soták.

Expanze čínských společností v oblasti sponzoringu masových sportovních událostí nabrala na síle v posledních několika letech. Vůbec prvním čínským sponzorem turnaje UEFA se stal Hisense v roce 2016, uvedl server Cainxinglobal. Tehdy mělo jen finálový zápas turnaje sledovat 56 milionů Číňanů, tedy větší počet diváků než v jakékoli evropské zemi, uvedla společnost CSM Media Research.

Díky sponzoringu EURA 2016 se povědomí o značce Hisense téměř zdvojnásobilo ve Velké Británii, Německu, Francii, Itálii a Španělsku, tvrdí Hisense s odkazem na marketingový průzkum společnosti Ipsos. Společnost Hisense poté sponzorovala i mistrovství světa v Rusku v roce 2018.

V případě firem Vivo a TikTok se jedná o první sponzorskou účast UEFA, ne ovšem poslední. Vivo naváže i příštím EUREM 2024, stane se oficiálním poskytovatelem smartphonů. Kontrakt logicky zapadá do jeho expanzivních plánů v Evropě. Už dříve Vivo vstoupilo do Česka či Rumunska, do konce roku chce pokrýt více než dvanáct evropských trhů.