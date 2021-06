Díky postupu Česka do čtvrtfinále Eura je sázkový rekord na spadnutí | E15.cz

Záložník Tomáš Souček si po postupu do čtvrtfinále užívá nezapomenutelné chvíle s českými fanoušky.

S postupem českého týmu do čtvrtfinále fotbalového Eura je rekord v objemu sázek při sportovní události téměř jistý. Uvedli to zástupci sázkových společností. Hodnota sázek zatím dosáhla asi 2,2 miliardy korun, při dosud rekordním fotbalovém MS v Rusku v roce 2018 to bylo 2,5 miliardy.