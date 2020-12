ECB rozšíří nákupy dluhopisů kvůli koronakrizi o dalších 500 miliard eur | E15.cz

Rozhodnutí je v souladu s očekáváním, prezidentka ECB Christine Lagardeová totiž o rozšíření programu v minulých týdnech hovořila. Čekalo se pouze na to, v jakém rozsahu posílení programu PEPP bude. Platnost programu ECB prodloužila nejméně do března 2022, zatímco dosud počítala s jeho trváním do poloviny roku 2021.

Nákupy dluhopisů, na které banka použije nově natištěné peníze, snižují dlouhodobé náklady na úvěry. Pomáhají také zajistit bezproblémový tok peněz a jejich dostupnost spotřebitelům, firmám i vládám. To je nezbytné, pokud mají firmy přežít současnou pandemii a vyrovnat se s dopady uzávěry ekonomiky.

Lagardeová uvedla, že spotřebitelé zůstávají nervózní a že na možný pokles důvěry by mohly zareagovat i podnikové investice. ECB proto očekává, že ekonomické oživení v příštím roce bude pomalejší, ale v roce 2022 by mohlo zrychlit více, než se mělo za to. Zejména proto, že vakcína proti COVID-19 by měla už v té době zajistit kolektivní imunitu.

V takzvaném základním scénáři centrální banka zveřejnila aktualizovaný ekonomický výhled. Nově očekává, že hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny příští rok vykáže růst o 3,9 procenta, zatímco v srpnu ještě ECB počítala s pětiprocentním růstem. Odhad na rok 2022 ale o jeden procentní bod zlepšila - nyní očekává růst o 4,2 procenta oproti dříve uváděným 3,2 procenta.

„Existují dobré důvody věřit tomu, že do konce roku 2021 ... získáme dostatečnou kolektivní imunitu, abychom mohli doufat, že ... ekonomika začne fungovat za normálnějších okolností,“ dodala Lagardeová.

ECB také upravila odhad vývoje inflace. Na příští rok jej ponechala beze změny na jednom procentu, v roce 2022 by inflace podle aktualizovaného výhledu měla přidat 1,1 procenta místo dříve uváděných 1,3 procenta.